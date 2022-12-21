日圓年內低急彈逾13%　經濟師料短期升勢近尾聲　央行非全面轉向

日圓兩日間大幅反彈，兌港元逼近六算，重返近五個月前水平。升勢主因日本央行今年最後一次議息會議上，行長黑田東彥突然在下年初任期屆滿前，罕有地轉鷹，落實將10年期國債孳息率上下波幅範圍，擴大至正負0.5%，市場認為舉動是「曲線加息」，扭轉在任以來長期的鴿派作風。



日圓兌港元自年內低反彈逾13%，不少港人有意兌日圓去旅行。（梁鵬威攝）

日圓兌港元自年內低反彈逾13%

日圓今年走勢如同過山車，歐美央行連環加息，日本卻堅持實施負利率，日圓年內曾創下32年的新低。不過，在今年最後一次議息會議上，黑田東彥的轉向，日圓弱勢似乎有機會止步。

日央行新政下，日圓明顯受支持，日圓兌美元兩日之間急升近4%，由137大幅抽高至貼近131水平，創近五個月高。日圓兌港元亦同樣走高，最新每百日圓兌港元升至5.9算。相較今年低位約5.2算，日圓兌港元大幅反彈逾13%。

日本央行針對債市，將10年期國債孳息率上下波幅範圍，由正負0.25%，擴大至正負0.5%。新政刺激債息抽高，兩年期國債收益率突破零，是2015年以來首次。(資料圖片)

至於債市方面，日本央行的新政策，令到日本債息抽高，兩年期國債收益率突破零，是2015年以來首次。具指標性的十年期國債收益率亦升至0.47厘。

匯市及債市的大幅波動，原因是市場對長期實施負利率的日本，有機會調整利率政策，帶有明顯期望。不過，事實上，今次日本央行的貨幣政策調整，絕不是如同歐美等發達國家一樣，直接調高基準利率，而僅是調整國債的收益率波動區間。日本央行的新政針對債市，將10年期國債孳息率上下波幅範圍，由正負0.25%，擴大至正負0.5%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，放寬國債息區間，實際上是針對長期的資金成本，間接加息。(訪者提供)

吳卓殷：寬債息區間 實際是間接加息

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，今年以來面對歐美經濟體大幅加息，不過日本央行仍然堅持「負利率」，令利率大幅低於其他發達經濟體。因此，今次的央行動作，屬市場意料之外，亦令到匯市及債市的反應十分巨大。

他指出，「今次放寬國債息區間，實際上是間接加息，針對長期的資金成本。即使幅度僅是0.25%，不過由於是首次調整，因此見投資者明顯追買日圓。」

駿利亨德森投資日本股票部主管Junichi Inoue表示，隨著央行政策改變，認為150日元兌美元這樣的投機性匯率價格將不會重現。(訪者提供)

料不會重返年內極端投機水平

駿利亨德森投資日本股票部主管Junichi Inoue表示，市場對日圓的投機活動，使財政部在9月和10月干預外匯市場時面臨挑戰。不過隨著央行政策改變，認為150日圓兌美元這樣的投機性匯率價格將不會重現。

他預計短期內市場尚會經歷一些波動，因為市場還需要時間去消化這一決定。但對整體市場而言應是非常積極的，因它將消除不合理的價格，如150日圓兌美元的匯率。

三大原因日本加息難

然而，日本央行今次雖然調整了債息的波動區間，又是否代表寬鬆貨幣政策全面轉向，甚至在明年會追隨歐美經濟體開始加息呢? 從日本政府的財政狀態及經濟復甦評估，分析師認為機會極低。

首先，日本政府30年來一直以龐大赤字預算提振經濟及消除通貨緊縮，政府負債佔GDP比率從1990年的60%，升到2021年的263%，成環球主要經濟體之最。一旦利率大幅上升，將使政府償債成本暴增，陷入借高利，還舊債惡性循環，

第二，從黑田東彥的講話，也可以看到端倪。行長黑田東彥表明：「新措施並非展開加息周期，也不代表退出寬鬆貨幣政策，只是提高債息收益率的有效性，目前沒必要進一步擴大區間。」他又認為，現在討論調整貨幣政策框架或退出寬鬆政策是為時尚早。

下年初任期將屆滿的日本央行行長黑田東彥表明：「新措施並非展開加息周期，也不代表退出寬鬆貨幣政策」(資料圖片)

第三，從日本的通脹水平來看，現時也未見加息的理據。由於環球物價及能源價格上升，日本今年亦見四十年來最高的通脹水平。最新通脹升至3.7%，與過去半年來的2%至3%通脹相比，相距實地不遠，亦未見到如同歐美一樣，通脹直線抽升至7%、8%的機會。對於來年通脹走勢，央行已經「派定心丸」預計下一財年通脹將會放緩，整體上可能低於2%。由此可見，央行暫時無需要改變量化寬鬆政策。

日圓短線升勢行人止步

吳卓殷指出，今次央行針對債市的調整，絕對不是貨幣政策「全面轉向」，亦認為日本央行短期來不會再有任何大動作，因為維持日本利率低企，對當地經濟及通脹環境屬最為有利，亦不預期日本會跟隨歐美等展開加息周期。

考慮到日本及美國仍有明顯的利率差距，因此，今次日本央行出手後，未來日圓的升勢主宰因素，仍繫於聯儲局加息取態。現時市場對美國利率「終點」的預期，調升至略高於5厘，而日本央行的政策利率是負利率（負0.1厘）。在利差巨大下，因此認為日圓兌美元短線升至130左右，已經接近尾聲。

從環球資金流上，由於日圓是主要的融資貨幣，今次日本調整長債利率區間，相信會令到其他亞洲經濟體債息上升，相信對環球資金流向造成收緊作用，減少資金流向股市。