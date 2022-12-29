中港澳通關在即　港人將可三地使用支付寶香港

中港澳通關在即，螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK同內地商戶已經做好準備，全力支持港人回內地衣食住行玩等各種需求。相信恢復通關後，隨著AlipayHK於內地及澳門的覆蓋愈來愈廣，成為三地互聯互通不可或缺的支付工具。未來亦希望將更多生活服務覆蓋到三地，令港人於內地和澳門旅遊、公幹、探親更加方便、簡單。

現時AlipayHK用戶前往內地及澳門毋需提前兌換貨幣，可直接用AlipayHK以港幣支付。在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，在澳門見到「Alipay+」標識，即可直接用AlipayHK完成支付，與在香港付款操作一樣，而當地合作商戶則會收取自動兌換後的當地貨幣。

AlipayHK自2019年逐步拓展跨境服務，早前已透過由螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案，覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶門店，當中包括便利店、超級市場、食肆酒樓、茶飲店、酒店住宿等應有儘有，如全家、星巴克、家樂福等，從大型連鎖店到街邊特色網紅小店都能使用AlipayHK付款。而在出行方面涵蓋跨境直通巴士、預約call車及廣州、中山和佛山公共巴士等等。

在澳門，AlipayHK亦已覆盖近九成商戶，如澳門金沙度假區、澳門永利渡假村、鉅記、咀香園等港人喜愛的休閒娛樂景點和手信舖等等，更可在噴射飛航購票及電召的士使用。