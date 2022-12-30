保單持有人保障計劃　財庫局展開公眾諮詢

財經事務及庫務局建議設立保單持有人保障計劃，展開為期三個月公眾諮詢。諮詢文件涵蓋擬議保障計劃的主要特點，包括保障範圍、賠償水平、徵費機制、管治安排。

該局建議透過立法設立保障計劃，並成立保單持有人保障計劃管理委員會，負責監督計劃運作，保險業監管局則提供行政支援。在計劃下設立長期基金和一般基金，分別涵蓋大部分由直接保險公司承保的長期和一般保單。

保障計劃採取漸進式徵費模式，收取初期徵費以設立儲備，並在發生保險公司無力償債的情況後按需要收取額外徵費；參與計劃的保險公司須繳付徵費，初期徵費率為適用保費0.07%。

該局又建議容許保障計劃向第三方借款，以支付流動資金不足之數；如保障計劃資金不足以應付無力償債保險公司所有負債，可收取上限1%額外徵費。

保障計劃將設賠償限額，社會各界可就三個分別為100萬元、200萬元、400萬元賠償上限方案提出意見；一般而言，長期保險賠償限額應以每份保單計算，一般保險賠償限額則以每宗申索計算。

保障計劃在推出初期聚焦個人保單持有人，時機成熟時擴展至中小型企業。

財庫局局長許正宇表示，保障計劃旨在為保單持有人提供額外安全網，從而提升保險市場穩定，增強公眾對保險業信心，並使香港保險業監管制度進一步與國際標準和最佳做法看齊。