調查｜渣打﹕富裕投資者擬2023年減持現金與股票　投資虛擬資產

渣打銀行《財富預期2022報告》發現，香港富裕投資者改變資產配置，由持有現金及股票轉移至新興資產類別，例如可持續投資產品及虛擬資產。



報告涵蓋包括香港在內的14個位於亞洲﹑非洲及中東增長市場，訪問1.5萬名新晉﹑富裕及高淨值投資者。

調查結果顯示，54%香港投資者積極管理其財富及會改變投資策略，以應對現時不明朗的市場環境。為抵禦高通脹，55%香港投資者表示，計劃於2023年減持現金，因此現金佔資產比例會由2022年的23.3%降至17.5%。

降股票比例至不足13%

由於市況波動，投資者亦計劃減持股票，股票比例將由2022年的17.8%降至2023年的12.9%。

投資者重新配置資產時，亦會考慮新興資產類別以分散投資。在香港六成投資者已參與可持續投資，主要原因包括相當有必要投資於未來﹑參與為環境及社會帶來好處的投資能讓他們感覺良好，同時石化燃料價格上揚，增加投資者對綠色能源信心。45%受訪的香港投資者表示來年將增加投資可持續投資產品。

儘管近日加密貨幣市場出現風波，調查發現近一半受訪香港投資包括比特幣﹑NFT及代幣等虛擬資產。「分散資產組合」及「他人在投資虛擬資產獲得的可觀回報」，亦為超過50%投資者計劃增加投資虛擬資產的部份原因。