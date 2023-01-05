調查｜中小企員工忠誠度高過大企業　最吸引福利是交通及進修津貼

過去兩年，本地勞動人口流失了約14萬人，當中有不少大學畢業生及企業管理層。保誠「打工仔幸福度調查」發現，中小企員工對公司滿意度（65%）高於大型企業員工（52%），主要是因為中小企較人性化和具靈活性。



中小企員工較大企業員工忠誠度高，但只有不到一半的中小企受訪者計劃長期留在公司。是次調查發現儘管65%受訪中小企員工滿意現職公司，仍有32%受訪者對新的工作機會保持開放態度或正積極尋找新工作。

近8成人稱公司福利會影響去留

在考慮工作之去留時，調查顯示，77% 的受訪中小企員工認為僱員福利是關鍵的考慮因素 ，最吸引的福利包括：﻿酬金及津貼 ，例如年終酬金，長期服務獎賞、交通津貼與僱員進修津貼（94%）；員工保障，例如醫療福利、退休保障及其保險計劃如人壽、危疾等（89%）；﻿假期，例如比勞工條例要求更多的有薪年假、特別假期如產假/侍產假、考試假、生日假（86%）。

不過，調查亦顯示只有62%受訪中小企員工表示其公司有提供醫療保障，遠低於大型企業的 83%；只有不足一半（47%）的中小企員工享有僱主提供的保險計劃（如人壽及危疾）。