活期存款大盤點　呢間年利率最高7.28厘　起存額僅須1萬元

踏入2023年，本地各大銀行繼續推出不同定期及活期優惠，以吸引客戶存放新資金。其中，有銀行提供最高7.28厘年利率的活期存款優惠，比市面一般定期息更吸引。



雖然市場預期美國加息步伐減慢，但美國聯儲局官員保持鷹派，年內仍有一定加息空間。本地銀行則繼續「搶錢」，不單在定期存款方面推出各種計劃吸引資金，更在活期方面著手。

信銀國際額外年利率最高7.28厘

信銀國際早前推出2023年「大富翁存款」活期存款優惠，由即日起至今年1月30日，存入合資格新資金並登記大富翁存款，全新客戶可獲額外年利率高達7.28厘；至於現有客戶則額外年利率達6.08厘。起存額只需1萬元新資金。

至於合資格新客戶最高可存入1,000萬港元，現有客戶最高可存入2,000萬元。

值得注意的是，額外年利率的7.28厘只在特惠年利率的最後一個階段（即2023年3月1日至31日）有效，此前的額外年利率分別為2.8厘及3.08厘。

渣打「高息馬拉松活期存款」最高達5.2厘

另外，渣打本周推出「高息馬拉松活期存款」戶口，最高存款年利率達5.2厘。

由開戶當日至今年5月2日，「高息馬拉松活期存款」存戶可享有特惠存款年利率，利率會按階段遞增，港元及美元存款的最高年利率分別為5.2厘。起存額為1萬元或2,000美元，客戶在今年1月3日至31日期間，開立指定戶口並符合相關要求，便可以獲得包括5.2厘存款利率等優惠。

渣打指出，由開戶當日至今年2月28日為第一階段，港元存款年利率為3.5厘，美元存款利率為3厘。從3月1日起至4月2日為第二階段，港元及美元存款年利率增至4厘。第三階段為4月3日至5月2日，港元及美元存款年利率增至5.2厘。有關戶口可透過網上理財或SC Mobile App開戶。

建行亞洲「月月增息儲蓄」最高5.5厘

另一家中資銀行建行亞洲早前亦推出2023年活期存款優惠，同樣是分階段遞增年利率。

由即日起由2023年1月1日至2023年2月28日，客戶只需成功開立「月月增息儲蓄戶口」及登記月月增息優惠，並於存款開放期內存入資金，可享最高5.5厘活期儲蓄存款年利率。

第一個至第四個月的期儲蓄存款年利率分別為3厘、4厘、5厘、5.5厘。

天星銀行存2萬3個月袋180元

除了傳統銀行外，虛擬銀行亦不遑多讓，積極「搶錢」。天星銀行最近推出活期存款優惠，年利率達3.6%。

客戶於開戶日起 3 個月（95天）內享有「利率不變保證」，惟優惠只適用於首2萬元。換言之，存入最高2萬元並存放達95日後，預計可收息180元。