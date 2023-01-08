華爾街10多年來最兩極預測　成功投資者專注於什麼？｜林子傑

上星期，不少IM群組都流傳著一條包括來自主要投資銀行和基金經理的2023 年投資展望報告（investment outlook report) Linkedin 鏈接。這些研究報告曾經是基金經理和超高淨值人士(ultra high net-worth)的專利，但在金融科技正在挑戰傳統商業模式下，公眾亦可以輕易接觸到這些在過往遙不可及的資訊，大大縮小了專業投資者和散戶之間的信息差距。根據金融時報的報道，該列表首先由 Amplify 的Anthony Cheung 整理並在他自己的Linkedin上分享，有興趣的請看下面的鏈接。

https://www.linkedin.com/posts/anthonycheung10_investmentbanking-assetmanagement-finance-activity-7013785584280215552-HXJh/

那麼華爾街對 2023 年的預期是什麼？

一言以蔽之，2023 年是有史以來能見度最高的經濟衰退。

經濟學家預測，隨著全球通脹在 2022 年見頂，美國聯儲局將在 2023 年放慢加息步伐，但緊縮的金融政策將導致全球經濟衰退。分析員大都認為2022年的市場調整只是反映了全球央行在收水及加息後的估值調整(valuation revision)，但沒有充分反映出企業因經濟衰退而導致的業務下調，而發生的下一輪盈利調整(earning revision)。

根據彭博的一項調查，華爾街預計標準普爾 500 指數將在 2023 年以 4031 點結束，與 2022 年收盤時的 3822 點相比僅上漲 5%，預測範圍從3,400 的低點到4,500 的高點，是2009年全球金融危機以來最兩極化的預測。以下跟大家分享最極端的預測。

根據彭博的一項調查，華爾街預計標準普爾 500 指數將在 2023 年以 4031 點結束。（Reuters）

最牛/樂觀：

德意志銀行首席美國股票和全球策略師 Bankim Chadha 預計，隨著科技和金融股的反彈，標準普爾 500 指數將在第一季度上漲，隨後在年中大幅調整併反彈，並在 2023 年收於 4,500 點的高位。

最熊/悲觀：

法國巴黎銀行美國股票和衍生品策略主管 Greg Boutle 預計2023年股市將繼續下調，他認為當前的股市跟科網泡沫的時期很相似，包括散戶參與度高、市盈率倍數在短時間大幅擴張和許多股價表現最好的公司都還在虧損階段。科網泡沫爆破後，標準普爾 500 指數在 2002 年觸底時市盈率為 1​​4倍。法國巴黎銀行 2024 年每股收益預測為 231 美元，這意味著如果市盈率降至 14倍，標準普爾500 指數在這一輪熊市將會在3,250觸底。

華爾街預測未來的能力到底如何？

在2022年初，華爾街沒有一位分析員認為通脹會升至 40 年來的高位，而導致美聯儲在2022年的七次加息來壓制通賬，而引致全球股市和債市調整。

那麼今年華爾街的預測或共識會正確嗎？筆者認為，市場前景預測是一種投資者關係及推廣活動，旨在引發分析師和投資者之間的討論。因此，這些預測背後的思考過程往往比結果更重要，尤其是在當前變幻莫測的環境中。

根據筆者的觀察，成功的投資者專注的問題時間點是關於過去及現在而不是未來，以史為鑒去了解人性和過去的市場周期特性，然後耐心等候觸發點的來臨。例如，在國內防疫政策開始放鬆的時候，才慢慢增加中港股票的投資比例，或在美元在見頂後才逐漸增加黃金和貴金屬的投資。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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