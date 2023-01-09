總商會逾半會員稱人才政策不夠全面　籲關注中端及基層勞動力流失

總商會調查顯示，人才流失為目前企業面臨最大困難之一，而對於現有及《施政報告》中提出的人才吸引措施，有高達55%表示不夠全面。該會總裁梁兆基表示，會員認為目前人才政策僅集中於吸引高端人才，而忽略中端及低端人才的吸納。現時企業中端管理層流失嚴重，基層勞工也面臨不足，建議政府考慮挽留及吸引中端人才，並考慮在安老矣乎及建築等方面，輸入基層外勞員工。

總商會在去年11月進行的調查顯示，未能恢復通關為企業面臨的最大挑戰，其次為人才流失。現時中港均已逐步實現通關，故人才成為首要挑戰。受惠於通關等因素，該會預計今年本港零售銷售增長將由去年的零增長，恢復至增加10%，整體經濟也有望由去年的下跌3.3%，恢復至正增長3.8%。

今年零售銷售增長預計恢復至正增長10%

總商會調查並顯示，有38%的企業會員表示去年營業額按年有所下跌，有高達40%預計今年營業額會上升，僅有16%預計下跌，當中大型企業較中小企更為樂觀。但與疫情前相比，僅有25%的企業預計今年營業額會增加，高達40%預計仍會下跌。企業投資意欲仍維持審慎，僅有17%企業，計劃未來12個月在港增加資本投資，有6%更表示會減少，56%則預計將維持不變。

梁兆基表示，雖然中港通關目前仍存在配額機制，但預計會在農曆新年前後會逐步取消，本港零售業反彈料會在今年中出現，相信企業對於投資及經營前景，較早前更為樂觀。

農曆新年前後實現完全通關

至於有零售企業包括崇光百貨尖沙咀分行結業，他回應稱，零售企業過往兩年經營困難，現時有企業結業為通關前的滯後效應，相信通關後企業會有所新部署，而消費模式轉變包括網購也帶來新商機，總商會會建議政府今年再度派發消費券。

梁兆基表示，外圍經濟不穩，美國持續加息及勞動力下降等，為今年本港經濟帶來壓力。本港通脹預計會由去年的1.9%，上升至今年的3%，但仍屬可控。失業率會由去年的3.6%，進一步改善至3.3%。出口也會由下跌7.7%，改善至增4.5%。