帝盛酒店員工提早收賀年禮物　獲派2.8個月花紅　另加薪2至4%

農曆新年將至，帝盛酒店員工提早收到一份賀年禮物。該公司宣布，向所有合資格員工加薪及派發花紅，其中花紅劃一為2.8個月，加薪幅度則介乎2至4%。



冀員工開開心心近接新一年

帝盛酒店集團總裁邱詠筠向員工發出其親手撰寫的信函，表示感謝員工在過去一年的付出，在疫情期間堅守崗位，照顧受疫情影響人士，所有合資格員工可劃一獲2.8個花紅，並獲加薪2至4%。她希望大家可以開開心心迎接新一年。

邱詠筠於信中寫到﹕「在第五波疫情的衝擊下，本港感染人數激增，醫療系統面臨嚴峻挑戰。作為一名新冠康復者，我深知病痛所帶來的不適，所以當我看到有無數病人在寒風中等候病床時，我和所有香港市民一樣感到著急和難過，希望竭盡所能為我們的家貢獻微薄力量，這也是集團的社會責任所在。很感恩得到各位同事的支持，將荃灣帝盛酒店改為香港首間接收確診者隔離的設施。為配合當時社會最迫切的需求，集團旗下其他酒店亦靈活轉變角色，向確診者、醫護人員、密切接觸者和入境人士提供服務，共同抗擊疫情。」

她又指出在病毒肆虐之際，得知多名員工確診，既擔心員工健康，亦擔心在健短缺情況下，員工面臨身心壓力。可是各員工用堅毅信念維持酒店順暢運作，讓其深受感動，再次突顯帝盛核心價值觀﹕Integrity﹑Inspiration﹑Innovation及Initiative。

她又指出雖然疫情的影響漸退去，惟全球經濟環境仍的不明朗，通脹﹑加息﹑高能源成本等因素，仍影響著酒店及旅遊業的復蘇，公司仍面臨經濟壓力仍在攀升。不過她仍希望與員工分享成員果，決定向合資格員工加薪及派發花紅。