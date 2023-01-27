Prada委任Andrea Guerra為行政總裁兼執行董事　1月26日起生效

Prada（普拉達）（1913）宣布委任Andrea Guerra為執行董事兼行政總裁，從周四（26日）起生效。為委任Andrea Guerra為公司董事會成員，Stefano Simontacchi從當日已辭任非執行董事。



公司又指出Miuccia Prada Bianchi及Patrizio Bertelli不再擔任公司行政總裁。前者會繼續擔任公司行政總裁，以及Miu Miu及Prada的創意總監，後者會繼續擔任公司行政總裁。

公司指出現年57歲的Andrea Guerra曾出任LVMH戰略顧問﹑LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE的Hospitality Excellence行政總裁等職位。同時亦指出公司與對方訂立僱傭協議中，規定酬金為每月15.11萬歐元，亦可能有權獲酌情花紅及其他獎勵。

公司指出若Andrea Gurrea或公司於首12個月內終止僱傭協議，雙方將產生相等於他的24個月薪金及加上酌情花紅的相互罰金，若在12個月後終止，則Andrea Guerra可以享有金色降落傘條款，賦了其權利收取相等於12個月薪金加酌情花紅。