外匯基金去年勁蝕2024億元　表現歷來最差　股債匯投資皆損手

金管局公布，外滙基金2022年錄得投資虧損2,024億元，為2015年後再次錄全年虧損，當年蝕183億元。翻查資料顯示，去年為2008年外匯基金虧損749億元後，表現最差的一年。



金管局指出，去年香港股票投資虧損195億元，其係股票投資虧損612億元，債券虧損533億元，非港元資產外匯估值下調401億元，其他投資虧損283億元。

2022年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為5.6%，2022年有關費用分別是350億港元及221億港元。

外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產減少5,591億港元，由2021年底的45,702億港元，減少至2022年底的40,111億港元。於2022年12月底，外匯基金累計盈餘為5,555億港元。

2022年外匯基金的投資回報率為負4.4%，其中「投資組合」回報率為負8.6%，而「支持組合」為負0.4%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2022年9月底的內部回報率年率為13.0%。

半世紀來首次股債匯均錄虧損

金管局總裁余偉文評論外匯基金在2022年的表現時表示：「金融市場經歷了異常動盪的一年。年初爆發的俄烏衝突觸發能源和商品價格大幅上漲，加上各地疫情不穩亦衝擊環球供應鏈，導致多個主要經濟體面對通脹飆升的問題，促使主要央行的貨幣政策急速轉向，美國聯邦儲備局於年內連續多次大幅加息，合共425個基點，引至環球債券和股票市場被大幅拋售，全年分別累計下跌了16.2%和19.8%，跌幅顯著。2022年的投資環境不單打破「股債互補」的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。

在去年如此惡劣的投資環境下，許多投資基金的表現都不理想，錄得不同程度的虧損。外匯基金去年同樣亦未能避免損失，但相對主要市場指數以及混合資產基金的表現，外匯基金的跌幅相對較小，反映外匯基金一直維持的多元化長期資產配置、因應外圍最新局勢變化作出的防禦性部署及戰略性調整，有效將市場風暴的傷害減低。」

余偉文表示：「展望2023年，金融市場仍然受到眾多不確定因素困擾，相信資產價格會持續波動。環球央行的貨幣政策將繼續主導投資前景，市場十分關注主要央行政策利率的峰值，而通脹走勢則是箇中關鍵。儘管通脹在2022年底似乎有見頂回落的跡象，但仍遠高於主要央行訂立的目標。聯邦公開市場委員會最近的議息紀錄亦提出，政策重點仍是遏制通脹，預期今年還有加息空間。在通脹和利率走勢尚未穩定下，如果實際情況與市場預期出現較大偏差，資產價格難免會再出現猛烈的波動或調整。

此外，持續的緊縮貨幣政策已為環球經濟增長構成阻力。多間機構紛紛調低今年的環球經濟增長預測，部分主要經濟體更可能陷入經濟衰退。再者，地緣政治緊張局勢仍具潛在的破壞力：俄烏的緊張局勢導致的能源危機，以及主要經濟體之間的貿易關係，都可能進一步影響環球經濟增長並使避險情緒升溫。

料今年內地經濟錄強勁復甦

另一方面，比較樂觀的是，受惠於內地防疫措施逐漸放寬及刺激經濟措施的推出，中國經濟今年有望強勁復甦。與此同時，隨着市場預期通脹進一步放緩，以致加息步伐放慢，債券將變得更具吸引力。現時主要國債收益率處於多年高位，持有債券讓投資者能獲取較高的利息收入。

面對複雜多變的投資環境，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，保持靈活性，作出適當的防禦性部署，維持高流動性。我們亦會持續多元化投資，以穩定外匯基金的長期投資回報。我們會密切留意市場發展，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。」