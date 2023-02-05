用人頭代揸資產　講個信字？　富豪秘招防鵲巢鳩佔| 刁佬

各位讀者新年快樂，祝各位身體健康，萬事如意。新年自然多聚會，聚會多自不然多吹水，最近刁佬遇到一個個案，發現個案同家庭聚會有眾多相同之處。

富豪生意多資產盛，有很多事情都不適合親自出面，由於眾多資產都與上市公司有所關連，老婆仔女都係關連人仕自然唔適合，刁佬作為老闆身邊這麽近又那麼遠的財務顧問，當然要為老闆物色下身邊有無可靠又醒目的心腹，就好似香港買樓咁，首置名額珍貴，衍生好多首置人頭，作為富豪老闆刁的人頭，有的有幸成為上市公司主席，為富豪代持股份。

叫得做人頭自然不是陽光下的職業，大家只係講個信字，沒有白紙黑字的合約，知道他們關係的人也不多，同無間道嘅警察臥底一樣。代持的資產在法律上合情合法合理，由人頭正當持有，名正言順，一旦富豪出意外，人頭代持的股份在法律上係不會有任何改變，資產仍然理所當然屬於代持人頭。大家可能會問，咁大風險，有錢又聰明嘅富豪點會願意？連臥底都有一個檔案去證明佢係警察嘅身份，聰明嘅財務顧問點會冇準備呢？不過文件係咪可以攞出嚟，就要睇當時嘅環境啦。

刁佬所見的人頭起初對富豪唯唯諾諾，忠心耿耿，但時間一長，被人前呼後擁主席前主席後，人也自然飄起來，位置坐久了，總覺得自己才是真命天子，忘了一切都是借來的時間。講舊情的人頭，可能會想方法歸還給富豪的合法繼承人，但利益當前，不念舊情，人頭變事頭實在太多，上市公司往後發展就變成好似祖屋遺產繼承咁。

富豪總有一些忠心的部下及親屬，成為上市公司的董事，擔任顧命大臣或看守成員。當人頭主席想獨吞或賣出間公司時，就好似法定繼承人賣祖屋，大姑媽、表姨丈或大姐夫一定衝出來話：「祖屋唔賣得！」，講賣得嗰位好明顯係十惡不赦，唔係想食埋嗰份就係敗光家業。就算大家有共識賣，價錢同條件都傾到地老天荒，荷包厚實的買家又點會有時間等。

人頭始終係一個偽繼承人，有法律地位但得位不正，公司內部又點會服佢，政令自然不達，營運狀況只會越來越差，就好似祖屋已經四十幾年樓齡，需要做大維修，但到底邊個出錢呢？講唔掂數，又要經營落去，唯有賣家當，古董花樽家俬賣下一件賣下一件，好似上市公司收入不振，又要出糧總有陰乾一天。

上市公司業務不足，終於到停牌一日，就好似祖屋狀態終於唔掂，畀政府釘契大維修，大家先會坐埋一齊傾掂佢。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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