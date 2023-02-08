「聯匯不脫鈎」期權　總回報達14厘　分析︰對賭沽空大鱷　有贏面

聯繫匯率制度今年成立40年，多年間，不論是市場、媒體甚至是政客，不時有聲音要求檢討聯匯制度，包括討論到底港元應否繼續與美元掛鈎。甚至有基金經理揚言沽空港元，對賭聯匯最終脫鈎。



聯繫匯率會否脫鈎，乃是未知之數，不過近日有傳中資銀行為私銀客戶提供「對賭聯繫匯率不脫鈎」的交易方案，總回報高達14厘，引起市場關注。有基金經理認為，聯繫匯率本身性質屬低風險，有贏面，但就提醒期權合約風險回報含有槓桿，令相關投資仍有一定虧損風險。



1983年10月17日起，香港開始實施聯繫匯率制度。貨幣基礎得到美元資產的十足支持，香港金融管理局亦提供兌換保證，承諾在7.75港元兌1美元的強方兌換保證水平，按銀行要求賣出港元，並在7.85港元兌1美元的弱方兌換保證水平，按銀行要求買入港元。

每逢美國加息，當港息與美息擴大差距，港元匯率都會相應走弱。當港元匯率跌至7.85兌1美元的弱方兌換保證水平，金管局便會按銀行要求「接錢」，本港銀行體系總結餘便隨之減少。

而每當銀行體系總結餘下跌，往往引起外界關注，甚至出現「資金外流」風險、體系結餘跌至零等討論。金管局亦多番澄清，銀行體系結餘的增減是聯繫匯率制度的正常運作，並不影響香港銀行系統的穩定性。

國際大鱷索羅斯於亞洲金融風暴期間多次狙擊港元港股。（路透社）

覬覦聯匯脫鈎機會 大鱷聲言沽空

過去，聯繫匯率制度引來「大鱷」關注，為人熟知有1997年索羅斯狙擊港元計劃，當時他認維持聯匯制度成本高昂，港府未必能夠成功抵禦，便發動攻勢但失敗告終。

及後，雖然未有像索羅斯這樣的基金經理高調狙擊港元，但有個別大鱷公開支持沽空港元，包括海曼資本管理公司創辦人Kyle Bass、對冲基金Saba Capital創辦人Boaz Weinstein等。

在去年香港舉行的國際金融領袖投資峰會上，財政司司長陳茂波便為聯匯護航，直言「如果有人與港元對賭，你一定會輸」。可是，有「小巴菲特」之稱、對沖基金潘興廣場資本管理公司創辦人Bill Ackman不留情面，去年11月底在Twitter發文，宣稱持有大量港元空倉，更直言「聯繫匯率對香港不再有意義」。

工銀亞洲據報近日便向個別私銀客戶提供「對賭聯繫匯率不脫鈎」的期權產品。（資料圖片）

與Bill Ackman對賭 期權金回報達9%

大鱷聲言做淡港元，但近日便有傳中資銀行為個別私人銀行客戶提供「對賭聯繫匯率不脫鈎」的期權交易，變相做大鱷的交易對手。產品回報率達9厘，總回報更高達14厘，引來市場關注。

所謂「對賭聯繫匯率不脫鈎」，其實是透過美元兌港元「勒式期權」（USDHKD Strangle Options）合約，分別賣出12個月的認沽及認購美元期權，只要期內不升穿和跌穿強弱兌換水平7.75至7.85，客戶便可賺取期權金。

工銀亞洲據報近日便向個別私銀客戶提供有關產品，每張合約名義價值達1億美元，為期一年，年度回報率逾9厘，按金僅需5,000萬港元，槓桿比率超過15倍。只要一年內港元匯率穩定7.75-7.85的波動區間，客戶便可賺取約450萬港元期權金。

此外，客戶存放於銀行的按金同時可賺返一年的定存利息，息率約4厘至5厘，令總回報率高達14厘。

不過，透過賣出認沽及認購期權，相當於裸期權（Naked Option），客戶能夠輕易賺取期權金回報，但同時面對「無限大」的空倉風險。

屬高槓桿產品 有一定贏面

石壁投資管理（香港）投資總監區偉志指，市面上的確有上述的港元期權交易，可以說是與那些大鱷對賭。

對於上述中資銀行出售的產品條款，區偉志解釋其實是相當高槓桿的產品。原本每張合約名義價值達1億美元（折合逾7.8億港元），一年內以賺取約450萬港元回報，回報率約0.57%，但透過期權提供15倍的槓桿，客戶只需要提供5,000萬港元按金，變相回報率高達9%。

香港金融管理局提供港元兌換保證，承諾在7.75港元兌1美元的強方兌換保證水平，按銀行要求賣出港元，並在7.85港元兌1美元的弱方兌換保證水平，按銀行要求買入港元。

這種看似「高回報、低風險」的產品，為何銀行會貿然向私銀客戶出售？區偉志相信，像Kyle Bass、Bill Ackman這些大鱷宣稱認購港元淡倉，銀行需要為其尋找交易對手。另一方面，亦有一些人不是「賭」港元下跌，而是有實際需要對沖外匯風險。

區認為，與他們對賭其實有一定贏面，始終外資未必了解聯匯制度，不明白金管局的接錢能力，他們有九成機會輸。

此外，本身聯繫匯率制度風險相對低，中資銀行亦對國情相當理解，銀行作為發行人亦對這類交易有一定信心，否則一旦客戶無法接貨、補倉，發行人亦面對一定虧損。