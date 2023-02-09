大劉捐出Hermès及Chanel手袋作慈善拍賣 　2522萬成交高估值近55%

人稱大劉的華置（0127）前主席劉鑾雄，除了在股壇上屢有收獲外而被譽為股壇狙擊手外，亦是藝術品收藏家。不少名畫及名牌手袋均收於大劉帳下者，更可謂多不勝數。



早前他將77個手袋推出作慈善拍賣，總成交價高達2,522.47萬港元，較事前估價高出54.66%。



經蘇富比進行、歷時11天的「收藏之道：劉鑾雄珍藏絕品手袋（第一部分）」拍賣活動於今日（9日）早上結束，全數77個手袋，包括76件Hermès手袋，及1件Chanel手袋，均被成功拍出，總成交價高達2,522.47萬港元，較事前估價高出54.66%。

個別手袋特別受到買家追捧，其成交價較估價高出超過兩倍至五倍；當中最高價的手袋為編號126的鑽石白金扣灣鱷皮手袋，成交價高達152.4萬港元；最低價的手袋為編號155的蜥蜴皮手拿袋，成交價為44,450港元。

太太陳凱韻及家人仍珍藏逾千個Hermès

接近劉氏家族消息人士透露，劉鑾雄多年來純粹基於私人喜好購買的愛馬仕手袋，遠遠超出1,500個，全部作為送贈給其母親劉老太、兩名親妹妹、其他家人、不同時期的女朋友及女性朋友、以及其他友好的小小心意。

該人士指，這些手袋絕大部分十分罕有及均為漂亮的款式及顏色，有不少更是鑲有鑽石白金扣及以珍貴的鱷魚皮製作。直至現在，太太陳凱韻及家人仍然珍藏著超過1,000個愛馬仕手袋，絕對稱得上為世界級的愛馬仕收藏家。