恒指半年檢2月24日公布　中金列出11隻潛在藍籌準新貴名單

恒指公司將於2月24日公布半年審議結果，中金列出11隻潛在藍籌股，包括快手（1024）﹑京東健康（6618）及理想汽車（2015）等。同時亦預期有24間公司有望納入港股通，當中包括嗶哩嗶哩（9626）﹑歐舒丹（0973）﹑新秀麗（1910）及衛龍（9985）等。



中金指出近期南向資金出現大幅流出﹑中美關係再現波瀾，及農曆新年期間經濟活動復修未超出預期等因素影響下，導致市場出現一定程度獲利回吐，又認為目前市況只屬反彈中的暫歇，而非轉勢。

中金預料快手﹑京東健康﹑理想汽車﹑京東物流（2618）﹑思摩爾（6969）﹑商湯（0020）﹑華潤電力（0836）﹑飛鶴（6186）﹑百濟神州（6160）﹑嗶哩嗶哩及金碟（0268）等排在恒指順位前列，有望成為納入恒指的潛在候選者。

不過中金亦指出歷史經驗表明，實際結果可能上述簡單基於順位篩選存在較大出入，例如快手﹑京東健康及金碟等，過往多次預測中都排在前列，卻最終未獲納入。報告又指出恒指擴容速度較預期慢，當前恒指成份股為76隻，仍未達成80隻的階段性目標。

24隻股份或具納入港股通標準

中金又指出，有24隻股份或符合納入港股通標準，包括嗶哩嗶哩﹑歐舒丹﹑新秀麗﹑衛龍﹑山高控股（0412）﹑星空華文（6698）﹑思派健康（0314）﹑3D MEDICINES（1244）﹑龍光（3380）﹑博安生物（6955）﹑京東方（0710）﹑高偉電子（1415）﹑金山雲（3896）﹑高視醫療（2145）﹑健世科技（9877）﹑友聯租賃（1563）﹑協合新能源（0182）﹑心連心化肥（1866）﹑陽光保險（6963）及特海國際（9658）。

該行亦預期，或會有15隻股票因市值不足50億元﹑而不符合恒生綜指條件被移出港股通，同時指出滬港通亦可以納入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成份股外，在港主要外國公司股票亦可獲納入，因此歐舒丹及新秀麗亦有望獲納入。