騎手撼的士身亡　foodpanda﹕會額外援助及與保險公司跟進

葵涌梨木樹今日（14日）發生奪命交通意外，早上6時51分，一輛電單車在和宜合道308號對開收掣不及，撞的士左邊車頭。



42歲巴基斯坦籍foodpanda外賣員飛墮地上，重創昏迷被送往仁濟醫院搶救，惜告不治；六旬的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

foodpanda表示，獲悉意外後，透過送遞團隊大使提供的資料及內部系統確認送遞員身份，聯繫該送遞員的緊急聯絡人，並到訪醫院及積極向其家屬親友提供適切的支援和即時經濟協助；事發時，該送遞員正準備上線，屬值更時間前一小時內並在保險涵蓋範圍以內，會即時安排由foodpanda提供的額外援助金並同時與保險公司跟進事件。

foodpanda續稱，foodpanda香港為每位送遞員免費提供團體意外人身保險，同時設有機制為意外身故的送遞員家屬提供一筆緊急喪葬援助金，以及額外身故援助金和後事安排，並定期檢視保險細節，已於2月1日開始作出升級，包括：延長保障時段以涵蓋值更時間前後一小時、「意外死亡及永久完全或部份傷殘」的最高賠償額由36萬元增加至50萬元等。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611330或36611348與調查人員聯絡。