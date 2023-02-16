銀行為內房貸款增撥備　鄭昆侖﹕持續撥備機會不高　年內或錄回撥

內房企業財務問題，對銀行業資產質素帶來壓力，東亞銀行（0023）因而增加對內房行業的撥備，更導致去年盈利下降。不過管理層指出撥備最壞時間已過，並縮減對內房相關行業貸款佔比。渣打（2888）管理層亦表示已減少與內地房地產的貸款，並強調相關業務貸款低佔整體貸款組合的3%，風險屬可控。

有專家認為，從債價反映出投資者對內房企業信心已回升，相信銀行持續作撥備機會不高，甚至今年有機會出現回撥。



東亞內地業務錄稅後虧損

東亞於2022年業績公告內指出，監管行動對內地房地產行業構成嚴重打擊，並注意到近年內地監管機構日益關注該行業債務負擔問題，所以自2021年起開始減少商業房地產相關貸款，並與客戶緊密聯繫以減低風險。



該行又指出，由於去年多間內房企業面對資金流動性問題，因此加大對該行業撥備，導致全年盈利減少17.3%。

東亞於業績報告內進一步指出，去年香港銀行業務未扣除減值損失的經營溢利為54.04億元，金融工具減值損失34.95億元，除稅前溢利為31.52億元。內地業務未扣除減值損失的經營溢利為14.83億元，金融工具減值損失為20.88億元，稅前虧損3.54億元。

該行解釋年內香港業務減值損失增加23.7億元至34.95億元，與內地房地產拖欠還款問題在離岸貸款方面尤其顯著，若干規模較大客戶在去年第4季遭進一步下調評級，該行已就相關問題作適當撥備。

東亞聯席行政總裁李民斌（圖左）及李民橋（圖右）。

東亞內房相關貸款佔整體比率降至1成

內地業務方面，東亞指出房地產行業仍受壓，內房企業違約不斷增加，導致若干房地產客戶被東亞中國降級，減值貸款比率較2021年底增加1.21個百分點至2.75%，金融工具減值損失按年增加237.8%至20.88億元。

東亞於去年業績內指出，涉及內地業務中涉物業發展的貸款為383.39億元，涉及物業投資的貸款為109.18億元，兩者合共492.57億元。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋於業績發布會上表示，與內房有關的貸款撥備於去年下半年開始大幅增加，更佔整體撥備七成，但見到內地政府對內房及經濟增長等都推出不同的支援措施，形容「撥備最壞的時間已經過去」。

聯席行政總裁李民斌補充，相關企業重組需時，不良貸款率於未來一段時間會維持較高水平。不過內地經濟已見復甦，當局亦推出多項樓市措施，過去一個月銷售有好轉，相信市場信心會回來，今年與內房相關的撥備水平亦會較去年低。他又指，過去18個月已降低內地房地產，尤其是民企的敞口（Exposure），與內房相關的貸款降至佔整體約一成左右，再下調的難度較大。

渣打去年為內房作出5.82億美元風險承擔

不單止東亞受到內地房地產行業轉弱的壓力，渣打（2888）亦受到波及。渣打指出去年作出信貸減值支出8.38億元（美元‧下同），按年增加5.75億元，當中對內地商業房地產風險承擔為5.82億元。

單計去年第4季，信貸減值3.44億元，其中對內地商業房地產風險承擔支出1.63億元，因主權評級下調作出的支出1.09億元。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正指出，該行去年已減少與內地房地產的貸款，內房貸款僅佔整體貸款組合少於3%，認為風險可控。

鄭昆侖料銀行對內房貸款或有回撥

對於內房貸款作撥備，善恆證券策略師鄭昆侖表示，隨著內房美元債債價近月回升去，反映市場對內房信心有改善，相信銀行需要為相關貸款持續撥備的機會不高，甚至有可能於今年出現回撥。

雖然內房問題有改善，但不應忽視香港的因素。他解釋，領展（0823）早前供股，「伸手」問股東攞錢減債，或反映領展未能出售物業去籌集資金，意味物業的資產價值出現下跌，銀行亦會因為資產質素轉差，反而有需要就此進行撥備。同樣近日見到不少土地流標，反映企業投資轉趨保守，亦有可能影響貸款增長。

他指，情況仍有待觀察，特別是通關後香港經濟恢復的程度，以及內地人是否來港置業等，但從股價去看，中銀香港（2388）、恒生（0011）等著重香港及內地生意較多的銀行股，升幅或較大市以及國際大行如渣打（2888）及滙控（0005）等為低。