金管局余偉文﹕債券代幣化長遠可讓投資者掌握更大主導權

金管局今日（16日）協助政府發行代幣化綠色債券，為本港首隻循香港法律制度發行的代幣化傾券，亦是首隻由政府發行的代幣化債券，亦是全球首隻由政府發行的代幣化綠色債券。總裁余偉文指出這隻代幣化綠色債券，以分布式分類帳技術（DLT）發行，又指出DLT具有防篡改﹑不可變及透明高等優點。



他指出目前市場及公眾對DLT應用的焦點多集中在比特幣，及非同質化代幣（NFT）等虛擬資產及央行數碼貨幣。惟他強調DLT應用遠不限於此，指出將DLT應用到金融市場現有產品與流程，如債券發行及交易正是好例子。

他進一步指出，債券代幣化就是在DLT分類帳上記錄有關債券及實益權益，而非採用傳統電腦記帳方法。這不單只改變證券記帳方法，其突破在於將債券以至其他與交易相關的金融工具﹑參與方及活動匯聚於單一數碼平台，以促進彼此間互動，大幅降低相關成本及促進全過程自動化。長遠而言更可令現有市場運作方式出現根本變化，讓投資者掌握更大主導權。

縮短交收程序至1個營業日

余偉文又指出，今次發行的代幣化債券保留了傳統發行模式的部分元素。例如債券首先存放於CMU並以傳統方式誕生，然後才在數碼平台進行代幣化。此舉是為審慎起見，同時亦因為全面實行數碼原生發行的若干環節尚未具備條件。即便如此，我們仍然顯著提升了整個流程的效率，將傳統債券發行一般需時5個營業日（T+5）的交收程序大幅縮短至1個營業日。如非市場慣例的需要，例如讓買方有時間安排資金以完成交易，交收程序還可以進一步縮短。

他亦表示這種運作上的改進並不只限於發行環節。世界其他地方此前進行的個別數碼發行基本上針對一級發行部分。香港這次發行的代幣化債券則更進一步：涵蓋整個債券的生命週期，包括二級市場買賣的交收、息票派付以至期滿贖回都在平台上處理，並有潛力使用可自動執行的智能合約進行，進一步提升效益。

細心的讀者會留意到，效益提升及自動化的關鍵在於將所有程序都集中在平台上進行。因此除了將債券代幣化外，支付環節（即現金）亦需要代幣化。

這次發行中，銀行提供法定現金，以換取由金管局「鑄造」的港元現金代幣，方便在平台上進行一級發行及二級市場交易的交收，以及息票派付與期滿贖回。

這些現金代幣與批發層面的CBDC類似。目前，金管局在跨境CBDC支付平台「mBridge」與國際結算銀行創新樞紐（BISIH），以及中國內地、泰國及阿拉伯聯合酋長國的中央銀行合作，在這次交易中，現金代幣的發行與贖回與金管局在「mBridge」中所採用的機制相若。未來，資產代幣化與金管局在CBDC方面的舉措之間可產生巨大的協同效應。例如，將在下一階段進一步研究，在代幣化資產平台與「mBridge」平台之間建立聯繫，或可促進跨境債券交收與投資。

金管局希望業界多使用代幣化發行

既然代幣化有諸多好處，大家自然會問：為何業界仍未踴躍採用？

原因之一是基建方面需要不少投入。建立及管理DLT節點成本高昂，在技術上亦有一定程度的要求。其二是標準與兼容性方面亦存在尚待解決的問題：近年一些商用代幣化平台面世，這些平台在其各自（通常是私有性質）的DLT網絡上運作，容易令產品市場與資金池都出現割裂的情況。

最後還有運作或制度安排等非技術環節的問題。舉例說，作為代理人的銀行可能需要在平台上為發行人提供前所未有的支援。另外，除非終端投資者基本上都能接入平台，否則行之多時的託管安排可能需要更新，讓託管機構可代表投資者持有數碼證券。由此可見，要代幣化普及，投資者需要採取行動，為迎接DLT這項新技術做好準備。

這些問題並非無法解決；應用程式界面（API）等具成本效益的方案已經出現，可以解決某些問題。不過，與許多其他新科技的應用一樣，要有足夠多的人轉用有關科技，才能充分發揮其效益。因此，包括金管局在內的公營機構或可發揮示範、協調作用，鼓勵業界使用。

金管局總裁余偉文。﹙資料圖片 / 張浩維攝﹚

面對種種挑戰，將如何開拓DLT的巨大潛力？

金管局的代幣化之旅始於2021年的「Project Genesis」，這是我們與BISIH轄下香港中心合作進行的一項概念驗證研究。這次發行在該項目的基礎上邁出一大步，將有關科技應用到實際交易中。展望未來，我們將繼續與業界合作，測試其他可提高綠色和可持續金融市場以至整體資本市場的效率及透明度的創新功能。其中一個可能是實時追蹤及匯報投資項目的環境影響，從募集資金所支持的資產直接收集數據加以整理並傳送至DLT平台，讓投資者可隨時容易獲取有關資料。另一個可能是在平台上甚至跨平台進行二級市場交易。

金管局亦希望鼓勵其他發行人考慮進行代幣化發行。我們正撰寫白皮書，總結這次發行的經驗，希望為其他感興趣的發行人提供參考。

同時必須確保香港的生態圈能配合代幣化的更廣泛運用。這次試點發行證明香港的整體法律及監管制度具有彈性，能配合支持代幣化債券。然而似有空間做得更多更好。部分海外地區已為DLT上數碼原生的證券，以至在非傳統CSD上創設的數碼證券提供法律確定性。金管局會研究這些發展，並在白皮書中詳細說明我們下一步的工作計劃。