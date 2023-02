放下我執恐懼　生命更美好　臣服實驗令人驚嘆｜知薇

最近,參加了某公司主題年會,會議的主旨是承前啟後,回顧上一年的成就,展望未來一年的目標和十年的遠景。大會請來了公司內外的部門領導和專業人士,以座談問答方式就數個主題進行了演講和分析,知薇收獲甚多。未曾想,收獲最大和感觸最多的環節,竟然是當日的晚宴。

過去幾年受疫情影響,甚少有參加大型晚宴的機會,剛入會場的知薇還略感生硬緊張。想到在飛機上讀的那本「神書」,看到與會者們都微笑鬆弛、談天說地,片刻之後,知薇也放下,自然的融入群體,與許多新舊面孔相談甚歡、推杯換盞。入席後不久,音樂響起,同席和周圍的與會者都跟著節拍跳起舞來,知薇又不自在了,猶豫著是要硬著頭皮還是拒人千裏。想到那本書,看到最高層的老總們都放松自在、隨節拍律動身體,知薇也放鬆下來,感受音樂,融入群體,一起載歌載舞、開心放鬆,通過音樂舞蹈和玩笑,與許多新老朋友都建立了好的鏈接。

有讀者要好奇了,是什麽「神書」?這本書就是Michael Singer寫的《臣服實驗》(The Surrender Experiment)。書名緣何?正是作者用自己過去40多年的人生,做的一場實驗。在這場實驗裏,他選擇放下自己頭腦中的好惡、分析、判斷,完全聽從生命之流的安排,臣服於生命本身,由她主宰自己人生的每一步。

知薇偶然在小紅書上聽到這本書的推薦,書名直擊心靈,瞬間知道這正是我此刻最需要學習的:如何在生活和工作中,從不自知到自知,、自知到對抗,對抗到控制,控制到放手、放手到臣服。這個過程不易,因為太習慣聽從頭腦裏自我的聲音,它固執、恐懼、愛分析、也愛控制。這個過程卻也很值得,Michael用這本書記錄了自己這場生命實驗的歷程和結果。

Michael20多歲時,還是個只想避世獨居的經濟學在讀博士,在一次深刻的冥想後,他決定放下偏見喜好,臣服於生命,由生命本身主宰人生。他在生命指引下,放下每次最初的無明和抗拒,修建了佔地600畝的著名的冥想社區Temple of Universe;因緣際會下創辦了建築公司Built with Love;之後又創辦了Medical Manager Corporation,開發出改革醫療管理行業的軟件包,公司97年上市,後經數輪並購,估值曾高達50億美金。

Michael經過臣服實驗, 由一個隱居的瑜伽和冥想愛好者,變成上市公司CEO和暢銷書作家,走出令自己和世人都驚嘆的人生,不僅取得世俗認可的成功,更獲得了身心靈的平衡。知薇深受啟發:或許,生命比我們的頭腦,更清楚我們更需要什麽、更合適什麽,只要你願意放下我執,跟隨生命的腳步,從容前行。在這個啟發下,知薇在年會晚宴的經歷,也是嘗試放下自我慣性和恐懼後,生命之力自然帶來的禮物,特別美好。

知薇且借書中一句話與讀者共勉:There are no decisions. There is only interaction with what is in front of you. If you let go your stuff, there are no decisions – there is just life. (生命無需決策,只有面前的路。只要你願意放下,就與生命同在。)

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。