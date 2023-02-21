大生地產上市50年　主席馬清偉對香港未來具信心　探索不同機遇

今日（21日）為大生地產（0089）上市50周年。公司指出於過去半世紀憑著穩中求變的理念，與香港一同成長；又表示適逢金禧紀念，推出多項餐飲及酒店優惠，希望與全港市民一同分享喜悅並放眼未來。



大生地產扎根香港50餘載，憑藉穩中求變的公司理念﹐於50多年來發展多元化及優質的項目及服務，伴隨香港經濟一同發展。已故前公司主席馬錦燦創辦了「大生地產發展有限公司」，並於1973年2月21日將公司於遠東交易所及金銀證券交易所掛牌上市，當時資產淨值約為1.6億元。

大生地產一直以香港為基地，致力為港人服務。於80年代後期至90年代後期，香港的經濟發展步伐邁向商業化。除購入位於山頂住宅用地及發展西環的商住物業和西貢豪宅早禾居；以及位於沙田火炭的工業大廈作出售及出租用途外，公司逐漸集中於投資物業項目上，並建立多元化的投資組合，包含住宅、商鋪、寫字樓、倉庫，以至工廠的物業。於90年代後期至千禧年底，公司則逐步為旗下的投資物業進行翻新等優化工程，以增值物業。公司於2012年間，便完成將大生貨櫃倉庫中心翻新優化，並改名為橋匯，成功將該物業轉型為現代化的綜合用途中心作出租用途，以吸納各類型專業化及高質素的租戶。

大生地產發展主席及行政總裁馬清偉表示：「憑著穩中求變的精神、保守、穩健的作風，大生地產和香港一同走過50年期間，公司的資產淨值增長超過55倍（截至2022年6月30日，資產淨值為90.3億元）。放眼未來，以香港為家的大生地產對本港未來充滿信心，適逢香港將有多個大型建設，大生地產會積極探索多個不同機遇，堅守理念，提供優質稱心的服務，致力超越顧客及香港人的期望，以適應不斷變化的市場需求，提升價值。」