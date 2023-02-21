滙豐香港區去年稅前利潤增4.9%　信貸損失及其他信貸撥備增172%

撰文：張偉倫
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滙豐（0005）亞洲業績去年稅前溢利為137.24億元（美元‧下同），按年增加12%。

該行又指出，去年該地區業務淨利息收入為161.57億元，按年增加28.3%，淨費用收入為46.95億元，按年減少20%，扣除預期信貸損失及其他撥備前經營收入為287.99億元，按年增加11.78%。

該行表示，去年亞洲區預期信貸損失及其他信貸撥備為20.89億元，按年增加148.7%。

香港區業務淨費用收入跌25%

該行亦指出，去年香港區業務稅前溢利為62.05億元，按年增加4.9%。其中淨利息收入為99.28億元，按年增加36.56%，淨費用收入為29.06億元，按年減少25.44%，扣除預期信貸損失及其他撥備前經營收入為161.55億元，按年增加11.69%。

年內香港區業務預期信貸損失及其他信貸撥備為16.8億元，按年增加176.3%。

其他地區業務方面，年內歐洲區業務錄稅前虧損4.15億元，北美區業務稅前利潤為16.66億元，增加21.25%，中東及北非地區業務稅前利潤為17億元，增長19.47%，拉丁美洲地區業務稅前利潤為8.53億元。

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