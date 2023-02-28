瑞銀及野村預測今年中央政府定經濟增長目標5%　前者料房策續放寬

全國人大及政協兩會即將舉行。瑞銀預料屆時中央政府將重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆，會將今年經濟增長目標設定在5%左右；又預期當局會將宏觀政策保持支持寬鬆基調，包括將預算赤字率小幅擴大至3%，地方政府專項債小額略為擴至3.7至3.8萬億元人民幣，並且進一步放寬房地產政策。



瑞銀對今年內地全年經濟增長基準預測值為4.9%，並預料實際政策支持力度可能強於基準假設。

報告指出考慮到外部壓力及內地不確定性，政府今年或會設定一個較為穩妥的經濟增長目標，為經濟增長可能的超預期表現保留一定靈活空間。

料LPR或下調5至10個基點

報告指出兩會將保持貨幣政策穩健的基調，但政策定調更傾向於寬鬆﹑並要求精準有力，如保持流動性合理充裕，加大對實體經濟的信貸支持，預計今年人民銀行可能會再降準一次，但不會下調中期借貸便利（MLF）等政策利率，貸款市場報價利率（LPR）則可能小幅下調5至10個基點。該行亦預料今年內地信貸增長升幅增加快至10%，整體債務佔本地生產總值比例在年內提高7至8個百分點。

談及房地產政策時，瑞銀預料會進一步放寬，以支持買房人，特別是剛性及改善性住屋需求，如進一步降低房貸利率及首期，並在更多高線城市放寬限購政策等。惟整體而言年內房地產銷售跌3至8%。

野村料內地政府財赤佔GDP約2.8%

至於另一大行野村，其首席中國經濟學家陸挺於最新報告中，今年內地政府會將經濟增長目標設定於5.5%左右，與去年目標一致，又指出接近該行對內地今年經濟增長5.3%預測。

報告又指出官方財政赤字目標可能設於2.8%，亦和去年一致，地方政府專項債券新增額度可能4萬億元人民幣，依然處在高位，特別考慮到去年仍有1,200億元人民幣專項債額度尚未使用﹑可能延至今年發行。

野村預期內地維持促進增長的立場以確保經濟反彈，但不會宣布大規模刺激舉措，因新一屆政府在上任第一年可能採取更為保守的立場。