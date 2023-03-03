人行：堅持正常貨幣政策　人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定

人民銀行行長易綱表示，中國推出了適度的貨幣支持政策，這種結構性貨幣政策是適度的，將保持人民幣幣值穩定。下一步將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，廣義貨幣和社融增長與名義經濟增速基本匹配，保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定。

易綱在國新辦記者會上指出，今年人民幣滙率還會保持在合理均衡水平上的基本穩定，會有一些小的雙向的波動，屬市場驅動，亦對經濟有好處。

他又稱，中國經濟總體形勢是恢復向好，但外需還是比較弱，過去5年人民幣滙率的波動率大約是4%，與全球多數國家滙率的波動率差不多。

人民銀行副行長劉國強表示，要堅持正常的貨幣政策，保持正利率和正常向上的收益率曲線，不大水漫灌，不大收大放。國內經濟好轉是肯定的，但也存在一些不確定性因素，短期看通脹壓力總體是可控的，但也要樹立底線思維，對通脹保持警惕。

劉國強指出，將持續對結構性貨幣政策進行評估，對普惠金融等重點領域和薄弱環節會繼續長期的支持。

人民銀行副行長潘功勝表示，人民幣國際貨幣功能得到增強。人民幣已初步具備國際化使用的網絡效應，滙率彈性不斷增強，投資和避險功能逐步增強。隨着國際貨幣體系發展更加多元化，當前人民幣國際化面臨着比較好的環境。

潘功勝指出，下一步將進一步完善人民幣跨境投融資、交易結算等基礎制度，擴大清算行網絡；加強金融市場向制度型開放轉變；支持推動離岸人民幣發展，完善離岸人民幣流動性供給機制，提升在開放條件下跨境資金流動的管理能力。