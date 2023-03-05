職場夾心人　從吃力不討好　到左右逢源｜知薇

閑暇時掃小紅書，偶爾看到《後宮甄嬛傳》精彩片段就停不下來。畢竟，這是12年前的神劇，開大女主宮鬥劇的先河，滿滿教科書級的職場智慧典範——職場現實如後宮戲劇，你在後宮能活到第幾集？

劇中，年羹堯和華妃究竟如何從前朝後宮都受寵，淪落到一步步做死自己？簡言之，就是恃寵生嬌而高調放肆，直到不分莊閑、且功高蓋主，令到皇帝不舒服、不放心了，只有心機布防，見情況惡化，最終直接清除。

職場裏，類似的情景極其常見，層級上下之間都有機會產生tension (矛盾壓力)，比如越級溝通匯報、搶功勞，惹得直屬上司不舒服、不放心，最終導致自己被穿小鞋、甚至被離開等。

知薇曾經落入類似的情況，上司的上司直接下指令給我——或是貪方便，或是玩政治。青蔥歲月時，知薇看不透，沾沾自喜以為有機會快速上位，就跳過小老板，越級交功課，未及時告知小老板。最後，活沒少做，升職加薪非但沒加速，反而滯後不少。在小老板的白眼下，才恍然大悟自己犯下大錯，碰了小老板的奶酪，不再被當作“自己人“。

吃虧後，知薇痛定思痛，下不為例，避免再次落入類似的陷阱。經過痛苦，得到處理跨級關係的經驗，總結出四條，在此與讀者們分享探討。

1. 主動溝通。大老板給了任務，先及時與小老板溝通，表忠心的同時，也徵詢方向指引，與小老板坐回同一條船。

2. 主動請教。做好初稿後，先發給小老板徵求意見建議，並做出相應的修改，充分表達對小老板的尊重，儀式感和參與度滿滿。

3. 主動分功。輪到你交貨給大老板時，一定要提到並感謝小老板的幫助和指導，讓小老板心裏爽。

4. 主動誇贊。跨部門溝通合作時，一定要不斷的贊小老板的能力強、見解深、胸懷廣，好話壞話都會傳到老板耳裏。

當你在職場裏被夾在中間時，謹記這幾條，不僅能避免左右不是人，做得好還能左右逢源。雖然，有胸懷的領導c，不介意下屬有才華、有能力，因為有人才願意被驅使，正是上司領導力的體現。但是，人世間，凡人多，等待好老板，不如修煉自己，在任何場景下都能如魚得水。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。