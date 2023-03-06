內房｜中海外2月銷售按年增153%　融創倒退逾51%

內房股陸續公布2月份銷售數據，融創（1918）上月銷售額為108.6億元（人民幣‧下同），按年減少51.43%，合同銷售面積為81.4萬平方米，跌幅為50.97%。當月每平方米售價為13,340元。



今年首2個月，融創累計實現合同銷售額為180.9億元，按年跌64.02%；累計合同銷售面積為140.1萬平方米，減少63.1%，合同銷售均價為12,910元。

中海外首2個月累計銷售額406億元

中海外（0688）上月合約物業銷售額為274.24億元，按年增153%；對應已售樓面面積為149.35萬平方米，按年升155%。今年首2個月累計合約銷售額為406.11億元，按年升58.5%，相應累計已售樓面面積為220.47萬平方米，升幅為56%。公司又指出，截至今年2月底已認購物業銷售額為230.9億元，預料將於未來數月轉化為合約物業銷售。

越秀（0123）上月銷售額大增386%至137.12億元，合同銷售面積為40.49萬平方米，按年升244%。今年首2個月錄合同銷售額為225.96億元，按年增加187%，累計合合銷售面積為64.14萬平方米，升幅為105%。

雅居樂上月銷售額137億元

至於雅居樂（3383）公布2月預售金額為61.21億元，按年跌8.9%，對應建築面積為40.7萬平方米，按年減少19.57%，每平方米售價為15,025元。

今年首2個月預售金額為125.6億元，按年跌10.92%，對應建築面積為82.7萬平方米，減少20.79%，每平方銷售均價為15,189元。

德信中國（2019）上月合約銷售額為32億元，按年增加29.03%，合約銷售面積為18萬平方米，升5.88%。今年首2個月該公司合約銷售額為55.4億元，按年增加4.33%；累計合約銷售面積為32.5萬平方米，增4.84%。

綠城上月銷售額158億元

綠城（3900）上月銷售額為158億元，銷售面積為57萬平方米，每平方米銷合售價為27,923元。今年首2個月累計合同銷售面積為91萬平方米，合同銷售額為248億元，其中歸屬綠城的權益金額為157億元。

公司指出，截至上月底已簽認購協議未轉銷售合同金額為77億元，其中歸屬綠城權益金額為43億元。

公司又指出在上月以綠城品牌銷售代建管理項目，取得合同銷售面積28萬平方米，合同銷售額為36億元。今年首2個月代建項目累計銷售面積為46萬平方米，合同銷售額為66億元。

建業地產（0823）上月銷售額為21.2億元，按年增加83%，合同銷售面積為13.72萬平方米，按年增加99.8%，每平方米銷售均價為6,682元，按年跌8.4%。在今年首2個月累計取得合同銷售額為49.9億元，按年增加57.7%，總合同銷售建築面積為70.6萬平方米，按年增加72.4%，每平方米銷售均價為7,066元，按年跌8.5%。