電視廣播：淘寶直播活動仍處早期階段　未能確定對集團貢獻

電視廣播（511）公布旗下附屬公司上海翡翠東方傳播與淘寶已訂立商業合作夥伴關係。翡翠東方將在淘寶平台透過旗下「TVB識貨」官方帳號，舉行一系列的電子商貿直播，由公司管理之香港藝員主持。

集團預期未來對旗下藝員主持及舉行該等電子商貿直播節目的需求持續。此外，公司相信 TVB品牌在中國內地的信任度及信譽，令集團成為高價值消費品獨特的線上分銷渠道。董事局認為，電子商貿直播為集團提供了一個從旗下藝員及品牌中實現額外價值的機會。因此，集團將繼續與淘寶合作，未來亦將致力與其他中國內地電子商貿平台發展類似的合作夥伴關係。

然而，集團在中國內地的電子商貿直播活動仍處於早期階段，未來對集團的貢獻尚未能確定。

於本月7日，翡翠東方在淘寶舉行首場此類計劃的電子商貿直播。首場直播自下午六時至午夜十二時，於公司香港之直播室由TVB藝員主持，並為集團帶來2,350萬人民幣的總銷售額（約為2,650萬港元）。該六小時直播節目累計觀看人數超過320萬，累計觀看次數超過485萬。於直播節目銷售的產品涵蓋中國内地、香港及國際品牌的各類消費商品。