友邦全年新業務價值跌5%至30.9億美元　末期息113.4仙

友邦（1299）公布2022年全年業績，按固定匯率計，新業務價值為30.92億美元，按年跌5%；隨著疫情的影響減退，新業務價值在下半年增長6%，五大經營分部在下半年的新業務價值均錄得增長。

期內，保費及收費收入約365.19億美元，按年減少1.63%，股東應佔純利2.82億美元，按年減少96.2%；每股盈利0.02美元，集團派末期股息每股113.4港仙，全年合共派息153.68港仙，上升5.3%。

香港業務的新業務價值在2022年上升4%，至7.87億美元，受惠代理及與東亞銀行的獨家夥伴合作關係帶動增長。澳門的分公司繼續受惠於當地恢復中國內地旅客個人遊計劃。在2022年向中國內地旅客的銷售帶來新業務價值為2021年的三倍。

友邦保險中國業務的新業務價值跌15%，至9.16億美元，因業務受到疫情防控措施影響。集團表示，在2023年首兩個月，已見新業務價值重拾動力並歸復增長。

集團首席執行官兼總裁李源祥指出，中國內地在2022年底重新開放，為更大的經濟穩定性提供平台，並有助國內生產總值增長在2023年回復其潛力。隨著避險意欲減弱，加上前景轉趨明朗，導致現金儲蓄自高水平回落，預期家庭消費將會反彈，成為經濟復甦的重要動力。

集團於2022年3月公佈總值100億美元的股份回購計劃進展順利，透過股份回購計劃向股東返還36億美元。