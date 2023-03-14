滬深股市低收　日股勁跌逾600點　港股挫465點｜持續更新

美國矽谷銀行及Signature Bank倒閉引發投資者對銀行業前景的憂慮，觸發歐洲及美國銀行股股價下瀉，其中First Republic Bank股價更大瀉62%。反映投資者恐慌情緒的VIX指數，抽升6.9%。同時投資者將資金泊入具有避險功能的日圓及美債，導致今早亞太區股市下挫，其中日股跌逾600點，韓股跌近2%。



【15:07】恒指跌幅擴大至逾400點

內地股市低收，上證收市報3245點，跌23點，深成收市報11416點，跌88點，滬深300指數收市報3984點，跌23點，創業板指數收市報2343點，跌13點。

亞太區股市低收，日股挫610點，報27222點，台股跌200點，報15360點，韓股跌61點，報2348點。

港股方面，恒指跌465點，報19230點，國指跌138點，報6451點，科指報3801點，跌90點。

【13:55】恒指跌400點

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報19295點，跌400點，國指跌121點，報6468點，科指跌82點，報3808點。

滙豐（0005）跌幅略為收窄，最新報53.55元，跌4.9%；碧桂園服務（6098）跌5.4%，報12.34元。

【12:51】港股半日跌360點

SVB事件繼續發酵，引發金融股下挫，其中滙豐（0005）及渣打（2888）分別挫5%及7.2%，同見1個月新低。

恒指中午收市報19335點，跌360點，國指跌120點，報6470點，科指跌81點，報3809點，成交額約700億元。

銀行股今日明顯受壓，除滙豐及渣打外，中銀（2388）跌3.4%，恒生（0011）跌1.5%，東亞（0023）跌1.7%。

保險股同樣受壓，友邦（1299）跌3.7%，保誠（2378）挫8.3%，宏利（0945）跌3.4%。

內房股亦下挫，龍湖（0960）跌4.5%，收市報20.25元，碧桂園（2007）跌3.8%，潤地（1109）跌2.2%，

能源股亦受壓，中海油（0883）跌1.2%，中石油（0857）跌3.8%，中石化（0386）跌2.5%。

【11:48】港股曾失守19200點

港股曾一度失守19200點，最新報19330點，跌365點，國指跌122點，報6468點，報3807點，跌83點。

滙豐（0005）跌5.7%，渣打（2888）跌6.7%，中銀（2388）跌3.2%。

【11:05】港股跌幅擴大至373點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19322點，跌373點，國指跌119點，報6470點，科指跌76點，報3814點。

金融股今日紛紛下挫，滙豐（0005）跌5.1%，渣打（2888）跌7.5%。友邦（1299）跌3.6%，保誠（2378）跌8.3%，宏利（0945）跌3.4%。

【10:06】港股擴大至204點

港股跌幅擴大，恒指最新報19491點，跌204點，科指跌21點，報3870點，國指跌55點，報6534點。

中電（0002）升3.2%，煤氣（0003）升3%。

友邦（1299）跌3.6%，滙豐（0005）跌4.4%，渣打（2888）跌7%，兩間英國銀行均見1個新低。

【09:25】港股低開171點

恒指最新報19524點，跌171點，國指跌40點，報6549點，科指跌19點，報3871點。

滙豐（0005）低開3.6%，渣打（2888）跌5.8%，兩者均見1個月新低。

科技股方面，阿里（9988）低開2.1%。