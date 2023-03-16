長和去年多賺1成至366.8億元　末期息2.086元

長和（0001）公布截至去年12月底止全年業績，呈報盈利為366.8億元，按年增加10%，派末期息2.086元，升12%，連同中期息全年派息2.926元，增加10%。



公司又指出年內收益總額為4572.3億元，按年增加2.7%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為1,421.32億元，按年增加4.8%，除稅﹑息前溢利（EBIT）為782.61億元，按年增加13.7%。

港口業務收入增加4%

回顧年內，長和港口及相關服務收益為441.41億元，按年增加4%，EBITDA增加4%至158.05億元，EBIT增幅為6%至114.26億元。年內同處理8,480萬個標準箱，按年跌4%。

零售業務方面，收益總額為1,696.45億元，按年減少2%，EBITDA按年跌11%至143.09億元，EBIT按年跌11%至110.48億元。

基建業務方面，年內長江基建（1038）股東應佔溢利為77.48億元，按年增加3%。

電訊業務方面，公司指出年內CK Hutchison Group Telecom收益為832.89億元，按年跌10%，EBITDA跌25%至321.92億元，EBIT下跌45%至128.03億元。

續物色產生長期新增價值項目

主席李澤鉅指出，展望2023年外在因素如潛在通脹及/或經濟衰退之結果、能源價格、地緣政治風險，以至貨幣及財務政策，聯同長期較高之利率環境，仍然增添相當不確定情況。各項因素在不同程度上對集團於2022年底及2023年初之業務構成考驗，並可能於年內縈繞。雖則如此，通關帶動之復甦很可能對集團香港及內地之業務帶來支持。

他又指出，按IFRS 16後基準，集團確認收益淨額逾100億元，當中包括於2022年完成之多項策略併購交易產生之收益。儘管集團之營運表現繼續維持穩固，惟綜觀集團來年之併購計劃，未必能錄得相若程度之一次性收益，再加上眾多集團難以控制之阻力及外圍因素，預期將影響集團2023年之呈報業績。然而，集團已經並將不斷為股東物色可產生長期新增價值之項目、改善資產負債表及整體財務狀況，確保集團持續具備應對挑戰之韌力。集團將繼續銳意達致經常性盈利增長及提高股東回報，同時維持穩健之財政實力，確保嚴謹執行審慎之財務、流動資金及現金流管理。集團亦將一貫尋求與提升長遠股東價值核心策略一致之可持續發展業務機會。