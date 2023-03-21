摩通：「明斯基時刻」出現可能性升溫　重申本季為今年股市高位

摩根大通（美：JPM）策略師Marko Kolanovic周一（20日）表示，在美國聯儲局應對高通脹之際，銀行倒閉、市場動盪，以及經濟持續不確定性，導致「明斯基時刻」（Minsky Moment）出現的可能性上升，本季為今年股市高位。



「明斯基時刻」是以已故美國經濟學家Hyman Minsky名字命名，指市場在經歷一段繁榮後，資產價格因過度投機而膨脹，價格在一夕崩盤的時刻，象徵市場從繁榮邁向衰退的轉折點。任何破壞穩定的事件都可能迫使投資者出售資產以換取現金，引發市場崩潰。

過去一周，市場面對美國銀行風波、瑞信危機、金融市場動盪，下一關鍵事件將是聯儲局是否加息，以及如何解決銀行業危機及高通脹。

Marko Kolanovic其團隊表示，即使央行成功遏制危機蔓延，但因市場及監管機構的壓力，信用環境勢將更快速收緊，經濟軟著陸似乎不太可能發生。

該行預計儲局本周會加息0.25厘，並指目前對風險資產保持謹慎，堅持認為第一季將是今年股市高位，投資者可利用市場動盪趁出現反彈賣出，建議減持價值股，在投資組合配置上保持防禦性佈局。