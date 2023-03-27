恒生力吸年輕客　藉90周年誌慶　推原創限量版手機殼贈700名市民

新一代年輕人逐漸成為消費主力，恒生銀行（0011）為吸引年輕用戶，除了有專為指定大學或大專學院的聯營信用卡、形象大使「虛擬 KOL Hazel」，最近更藉著90周年誌慶，推出以「恒變生無限」為主題的品牌宣傳。



恒生指出，去年恒生銀行財富管理及個人銀行業務之目標客戶群數目，按年增長16%，當中尤以年輕、新晉富裕，以及有較高資產值之客戶群為重點。



為慶祝90周年誌慶，恒生推出以「恒變生無限」為主題的品牌宣傳，宣傳廣告由「飯氣攻心」導演陳詠燊、藝人林嘉欣、香港滑浪風帆退役運動員李麗珊、奧運乒乓球女子團體賽銅牌得主等參與演出，分享屬於他們及香港人之「變」的故事。

同時，恒生亦邀請了6名本地插畫家共同參與，以「Me and My Favourite Place」為創作主題設計出33款具恒生及香港特色之原創限量版手機殼。

恒生90周年原創限量版手機殼

恒生表示，是次創作主題反映恒生全新「恒變生無限」的品牌理念，面對不斷變化的生活和時代，發揮創意就能變出無限可能，並特意為全體約9,000名員工送上90周年原創限量版手機殼。

此外，恒生指，參與恒生90周年慶祝活動之一「恒變無限 FUN」大抽獎遊戲的市民，同樣有機會贏取原創限量版手機殼，大抽獎將送出近700個限量手機殼予答中有關恒生和香港的「fun fact」問題的市民。