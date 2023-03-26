昔日英國「公爵」失政治能量　滙控分拆是獅子屁股摸不得？｜刁佬

英國歷史學家Jan Morris曾說過香港在殖民地時代的管治架構「是由馬會、滙豐銀行、港督依著次序管治。」“The colony was ruled by the Jockey Club, the Hongkong and Shanghai Bank, and the Governor - in that order”

刁佬作為一個穿越97到現在的中佬，經歷過以前政府大小事項，滙豐銀行就如英國的Duke（公爵）一樣，在政經各方均具備影響力。殖民地時代的滙豐銀行，董事局內全是政經商界的老大，例如兼任立法會議員的鄧蓮如、華人首富李嘉誠、行政局議員及當時稱為英皇御准香港賽馬會主席的浦偉士等，多位大佬都是馬會及政界人士，滙豐的權力紐帶如此強，說香港管治馬會、滙豐銀行、港督三位一體十分合理。

自香港回歸後，以上的管治架構已不成立。當日滙豐如日方中，好明顯係政治上企對邊，在借來的時間及借來的地方，得到英國政府幫助。今天的滙豐，英資背景，但大部份收入都來自亞洲，其中香港更是為首位。據2022年中期業績的資料，香港的收入貢獻為32.91%，排第二的英國只有30.59%。

根據刁佬經驗，當一間公司沒有大股東主導，控股權分散，管理層坐大，自然權力失衡，自己高薪厚祿，股東利益自然未必可以全面照顧，業績表現只需要不過不失就好了，因此可看到近年的滙豐沒有贏大錢，但大部份人輸的它都有份。

據《華爾街日報》報導滙控的大股東平安保險，曾提出派代表加入滙控董事局遭拒絕，不難猜想背後原因。市場上亦看到很多要求滙控分拆亞洲業務的消息，有本地投資者組成大聯盟分拆滙控關注組，甚至在約見投資者希望獲得通過支持議案，刁佬實在覺得勇氣可嘉。

滙控分拆就是獅子屁股，摸不得！如果滙控亞洲真係分拆上市，個個有計數機嘅，都要仔唔要乸，母公司冇咗亞洲區資產，淨低嘅資產仲有邊個會想要？好似一碟辣子雞，個個撈哂啲雞食，仲邊有人要剩低既辣椒同蒜頭。

滙控管理層與平保的取態，令刁佬覺得很體現中西文化衝突，央企與西方人的辦事作風南轅北轍，央企認為自己是重大股東，當然有權派人，而公爵覺得條例沒有說明你有權利派人，不給你派人是規則之內的合法衝撞，不給你派董事又如何？反正你又唔係老細，我又冇犯規，得罪你又點。

今日滙控董事局內，幾乎沒有一位成員有上世紀九十年代的政治能量。滙控收入貢獻大部份來自亞洲，但董事局內的成員全是洋人，過去百多年在洋人眼中，國際化就是公司之中有洋人講英文，華人及其他文化只係點綴，企業國際化同「環球金融 地方智慧」一樣其實都只係一個口號，大家唔好太認真。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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