昔日英國「公爵」失政治能量　滙控分拆是獅子屁股摸不得？｜刁佬

英國歷史學家Jan Morris曾說過香港在殖民地時代的管治架構「是由馬會、滙豐銀行、港督依著次序管治。」“The colony was ruled by the Jockey Club, the Hongkong and Shanghai Bank, and the Governor - in that order”

刁佬作為一個穿越97到現在的中佬,經歷過以前政府大小事項,滙豐銀行就如英國的Duke(公爵)一樣,在政經各方均具備影響力。殖民地時代的滙豐銀行,董事局內全是政經商界的老大,例如兼任立法會議員的鄧蓮如、華人首富李嘉誠、行政局議員及當時稱為英皇御准香港賽馬會主席的浦偉士等,多位大佬都是馬會及政界人士,滙豐的權力紐帶如此強,說香港管治馬會、滙豐銀行、港督三位一體十分合理。

自香港回歸後,以上的管治架構已不成立。當日滙豐如日方中,好明顯係政治上企對邊,在借來的時間及借來的地方,得到英國政府幫助。今天的滙豐,英資背景,但大部份收入都來自亞洲,其中香港更是為首位。據2022年中期業績的資料,香港的收入貢獻為32.91%,排第二的英國只有30.59%。

根據刁佬經驗,當一間公司沒有大股東主導,控股權分散,管理層坐大,自然權力失衡,自己高薪厚祿,股東利益自然未必可以全面照顧,業績表現只需要不過不失就好了,因此可看到近年的滙豐沒有贏大錢,但大部份人輸的它都有份。

據《華爾街日報》報導滙控的大股東平安保險,曾提出派代表加入滙控董事局遭拒絕,不難猜想背後原因。市場上亦看到很多要求滙控分拆亞洲業務的消息,有本地投資者組成大聯盟分拆滙控關注組,甚至在約見投資者希望獲得通過支持議案,刁佬實在覺得勇氣可嘉。

滙控分拆就是獅子屁股,摸不得!如果滙控亞洲真係分拆上市,個個有計數機嘅,都要仔唔要乸,母公司冇咗亞洲區資產,淨低嘅資產仲有邊個會想要?好似一碟辣子雞,個個撈哂啲雞食,仲邊有人要剩低既辣椒同蒜頭。

滙控管理層與平保的取態,令刁佬覺得很體現中西文化衝突,央企與西方人的辦事作風南轅北轍,央企認為自己是重大股東,當然有權派人,而公爵覺得條例沒有說明你有權利派人,不給你派人是規則之內的合法衝撞,不給你派董事又如何?反正你又唔係老細,我又冇犯規,得罪你又點。

今日滙控董事局內,幾乎沒有一位成員有上世紀九十年代的政治能量。滙控收入貢獻大部份來自亞洲,但董事局內的成員全是洋人,過去百多年在洋人眼中,國際化就是公司之中有洋人講英文,華人及其他文化只係點綴,企業國際化同「環球金融 地方智慧」一樣其實都只係一個口號,大家唔好太認真。

【財經專欄】刁場奇幻錄.刁佬

簡介:遊走在中環黑白之間,自覺是個穿著西裝的古惑仔,在波詭雲譎的金融市場中,鑽研刀不血刃的秘訣。

