倡提高僱主為逾65歲員工供MPF扣稅額　積金局：三贏方案

積金局主席劉麥嘉軒今日（26日）發表網誌指，作為世界銀行提出的多支柱退休保障框架的強制性第二支柱，強積金是有足額資金的強制性供款計劃，累積的金額能夠支付未來向計劃成員發放的退休金，不會出現政府、僱主或計劃成員屆時須額外出資的情況，在財政上能持續運作，亦不會因為人口老化而加重了年輕供款人的負擔。

她指，強積金制度同時具備自願性第三支柱的功能、即加強自願性儲蓄，鼓勵在強制性供款以外作出額外自願性供款，進一步提升退休保障。

根據截至2022年底的臨時數字，65歲或以上的人口約157萬，佔全港人口超過兩成。劉麥嘉軒表示，很多長者過了傳統退休年齡仍「有心有力」，願意繼續工作，亦有愈來愈多僱主看重年長員工的經驗，樂意繼續聘用他們。

積金局主席劉麥嘉軒。

現時僱主為其僱員作出的強積金供款可獲稅務扣減，上限為有關僱員的薪酬總和的15%。在2022年內，約21,400名65歲或以上的僱員獲約12,500個僱主作強積金自願性供款，供款額合共約3.53億元。

財政司司長在剛發表的2023-24年度《財政預算案》中建議，提高僱主為65歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%。在新建議下，僱主如為一位65歲或以上月薪15,000元的僱員按月薪作5%的強積金自願性供款，在計算應評稅利潤的各項開支費用時，僱主就該僱員向強積金計劃支付的自願性供款獲准扣除金額將由9,000元提升至18,000元（即15,000元x5%x12x200%）。

假設僱主的利得稅稅率為16.5%，該僱主在年度內可額外節省約1,500元的稅款，合共節省2,970元（即18,000元x16.5%）的稅款。

劉麥嘉軒認為，這建議是一個三贏方案，既有助增加銀髮族的退休儲蓄，同時讓願意提供強積金自願性供款的僱主享有更佳的稅務誘因，亦為社會釋放更多勞動力。積金局會全力配合政府當局，協助政府制定有關落實細節和推行這項建議措施。