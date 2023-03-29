【MPF】3月人均賺 235 元　債券基金表現佳 GUM：債價難再大升

GUM 公佈今年3月份強積金成績表，雖然近日美國及歐洲銀行現危機，不過3月份強積金回報暫未見紅，仍錄得些微正回報，強積金每人平均賺235元。而年初至今亦維持正回報，每人平均賺3,285元。



三大強積金指數中，股票基金指數回報最差。相反，市場避險情緒升溫， 帶動固定收益類相關表現。其中債券基金表現佳，港元債券、環球債券及亞洲債券升幅超過2%。

問及今年至今債券基金回報較佳，是否值得投資，GUM 常務董事陳銳隆指出，不宜太過進取，因為近期銀行危機始於美聯儲和歐央行面對通脹急速升溫，進行凌厲緊縮貨幣政策，地區性銀行面對存款逆流及長債大幅減值雙重打擊，出現流動性缺陷危機。不過，未來美國聯儲局仍然會傾向維持高息環境，因此，債券價格難進一步有太大升幅，影響債券基金回報。

另外，瑞信近期把一批原先總值160億瑞郎AT1債券（暱稱為「可可債」的CoCo Bond）撇帳，問及強積金債券基金會否持有相關債券，陳銳隆指出，本港強積金監管要求，基金只可以投資獲評為投資級別的債券，不過CoCo Bond的評級屬BB- 並非投資級別，因此相信強積金不會持有該類債券。