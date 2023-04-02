瑞士銀行危機持續發酵　中東對亞洲投資興趣增加｜伽羅華

百年金融老店瑞士信貸被老對手瑞銀收購，倒下的不是瑞信本身，而是擁有顯赫聲譽、數百年歷史的瑞士銀行業正陷入風雨飄搖的境地。雖然近日歐美銀行危機有紓緩跡象，但事件影響仍在發酵，當中影響亞洲的可能是中東投資者對投資星港的興趣增加。

一向以來，瑞士的金融業成為全球富豪資金的避風港，它的銀行體系規模是其經濟規模的5倍，規模比世界大多數經濟體都要大，而瑞士頭兩大銀行瑞銀與瑞信合計的資產負債規模是瑞士的兩倍。

早於1700年代，瑞士已制訂銀行保密法，將洩露貴族的銀行詳細資訊列為民事罪。至1815年，瑞士作為《巴黎條約》簽署國正式宣佈中立，吸引了更多有錢的歐洲人藏富瑞士，它優越的地理位置、全民皆兵的軍事實力及政治中立形像，讓它倖免兩次世界大戰的戰火蹂躪，成為戰時資本安全停泊的地方。

美迫瑞士銀行業破功 星洲成避稅新天堂

瑞士銀行保密法的壁壘開始失效，自2008年後，美國頒布法律，要求瑞士銀行將有關美國客戶的信息轉移給美國國稅局，對於在美有業務往來的瑞士富豪存戶猶如當頭棒喝，當時不少為了避稅的存戶轉移資金至新加坡。

以沙特阿拉伯為首的中東國家坐擁萬億美元的能源資產，鑽營多年的巨額資金自然要有投資出路，而且為了對沖傳統能源資產有可能走向式微，中東資金喜歡投資最前緣的高端科技，例如早年的新能源和資訊科技，可以說美國科技股歷次的資產泡沫，不難見到中東資金的身影。

最近俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到瑞士制裁，加劇中國富豪對於存錢瑞士是否安全的擔心，還有瑞信倒閉表面上的輸家是大股東沙特國家銀行及Coco債券持有人，但中國富豪亦鍾情於轉移資產至歐英，瑞銀、德銀、滙控、法興及瑞信都與中資保持友好關係，相信中東及中資在今次歐美銀行危機損手不菲，部分資金因此流失至亞洲也屬情理之中。

圖為2022年8月14日拍攝的沙特阿拉伯首都利雅得城市街景。（新華社）

港金融業人士或組團外訪 唱好香港優勢

筆者最近聽行業人士稱，中東資金查詢香港市場的確有所上升，配合政府Hello Hong Kong的宣傳，相信很快有金融業人士組團外訪，其中一站是中東國家，希望能與頭號對手新加坡一爭長短。

不過，中東資金對亞洲投資興趣的增加，並不代表他們對美元和歐元的信心盡失，也不是對新興市場突然興趣大增，而只是希望在配置資產方面更多元化。沙特及阿聯酋等中東國家雖然信奉伊斯蘭，開展外交卻不大拘泥意識型態，一般能和其他大國友好，但在投資方面則講求實利及低風險，過去二十年中國一直努力游說沙特以人民幣計價進行石油交易，如果是以此來挑戰美元霸權，而非讓沙特感到有實際利益，是很難造成以人民幣計價的石油交易。

中國國家領導人習近平上月訪俄，希望調停俄烏戰事，隨後中俄發表聯合聲明，加強全面戰略協作夥伴關係，然而，隨着普京宣布在白俄羅斯部署核武，這紙聲明在不足5日便被俄羅斯總統普京撕成廢紙，普京早前被海牙國際法院發出拘捕令，涉嫌干犯戰爭罪行，對於一位隨時背棄承諾的人，很難建立長期合作關係。

構思金磗貨幣 妄圖挑戰美元霸權

要抗衡美元霸權，首先要了解美元霸權是美國綜合實力的體現，是國際間貿易商集體投票的結果，因為交易不是強買強賣，沒有規定使用那隻貨幣交易，中國進口其他國家貨品時也有提出人民幣結算，但人民幣使用範圍暫時局限小國如東盟，歐元崛起，應該算是迄今唯一有力挑戰美元的強貨幣，亞洲國家曾經構思類似歐元的泛區域貨幣，隨着中國與日韓台等國的關係緊張，亞元構想基本上難產。

普京去年6月曾透露風聲，稱金磚國家正努力開發一種基於一籃子貨幣的新儲備貨幣。俄國外交部長Sergei Lavrov今年1月更指，將在8月底南非舉行的金磚國家峰會上討論。雖然金磗貨幣有一定進展，但要達到歐元的實力，日子仍然遙不可及。

最近中國與巴西達成協議，不再使用美元作爲中介貨幣，而是以本幣開展大規模貿易。這項以本幣繞過美元進行貿易的協議一時間被渲染為成功挑戰霸權的大喜事，但實際上離動搖美元地位有很大距離。

美元霸權是美國綜合實力的體現，是國際間貿易商集體投票的結果（Reuters）

中巴簽本幣交易協議 人民幣順差會在港兌換外匯

在過去13年，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，去年兩國間貿易總額達1,500億美元，低於中俄貿易總額的1,860億美元。巴西銷往中國的絕大多數是大宗商品，頭三大為鐵礦石、大豆及原油，中國向巴西則出口高附加值產品，兩者相抵巴西仍有290億美元的貿易順差。

首先，中國與其他國家已多次簽同類的本幣交易協議，不算新鮮事，而落實協議的結果，是巴西以往與中國的貿易順差是以美元儲備形式，改為人民幣儲備，但巴西財政實力一般，很難寄望巴西有能力投資中國，最大可能是將人民幣到本港的離岸人民幣資金池換成美元。

再者，中國在貿易項最大外匯支出是進口高端科技產品，去年中國進口晶片金額便高達4,156億美元，向歐美科技公司購買授權服務也是非常昂貴的外匯支出，這些產品及服務都不能從金磗國家買入，所以就算金磗國家間能建立更緊密的貿易關係，都難以改變中國需要外匯進口高端科產品的事實，而且巴西願意收取人民幣，就是看中有香港提供兌換為外匯的機制，純粹收取人民幣而沒處投資，巴西商界是提不起交易的興趣。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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