世茂就重組2間東涌酒店項目貸款融資　於2月與貸款人達成協議

世茂（0813）已將重組方案的草案發送予美元債債權人小組，及協調委員會的顧問。同時指出己與東涌2間酒店的貸款人達成協議，就項目貸款磁融資進行重組。



指出正積極推進擬議境外身債務重組工作，並持續與各類債權及其各自的顧問進行建設性對話，包括但不限於發行以美元計值的優先票據持有組成的債權人小組，及由不同境外銀行組成的協調貿委員會。該等銀行合共持有公司境外債務的重要部份，旨在穩定公司局勢﹑緩解當前流動資金事宜，及尋求實施一個能公平對待債權人並保障有關方面利益的重組方案。

公司指出已將重組方案的草案發送予美元債債權人小組，及協調委員會的顧問。各方正持續努力縮窄現時重組方案項下各項經濟條款的分歧，亦正與協調委員會的若干成員及其顧問落實一份不具法律約束力的支持函，以表達他們對推進及實施擬議重組的支持，將為進一步談判詳細的重組條款奠定良好基礎。

首2個月場物業銷售額86.2億元人民幣

世茂表示為保杖東涌世茂喜來登酒店，及東涌福朋喜來登酒店價值工作一部份，在2月時與貸款人達成原則性協議，重組前述2間東涌酒店的現有項目貸款融資，又指出正與項目貸款人的財務及法律顧問緊密合作，以期盡快落實建議2間酒店貸款重組的最終文件達成共識。公司指出2間東涌酒店可能構成擬議重組補充增信措施資產包的一部份。

公司又表示，在今年首2個月，累計合約銷售總額為86.2億元人民幣，累計合約銷售總面積為56.18萬平方米，將專注於完成及交付物業項目，及改善銷售業績，以確保公司業務穩定且可持續營運。