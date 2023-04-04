瑞銀汪濤: 首季中國GDP增長料高於3%　房地產活動較預期強

中國3月經濟活動繼續復蘇，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，預計即將公布的3月中國經濟資料，將顯示經濟活動進一步復蘇，其中社零和工業生產增速均有所上升。房地產活動按年大幅反彈，早於且強於此前預期。製造業投資穩健，而基建投資增速有所放緩，後者部分由於高基 數效應。3月信貸增速可能繼1-2月信貸「開門紅」後有所放緩，而CPI和PPI通脹均下行，預計一季度GDP按年增長可能會高於此前3%左右的基准預測。



中國3月經濟活動繼續復蘇，3月統計局製造業PMI從2月高位小幅下滑，而非製造業PMI進一步反彈至多年高位。3月瑞銀高頻中國經濟活動指數增速從1-2月進一步大幅反彈，不過整體增長回升動能慢於2月，尤其是工業和投資活動。

料更多具體政策陸續出臺

中國政府設定了較為溫和的經濟增長目標，保持積極的宏觀政策基調，輕微提高一般公共預算赤字率和地方政府專項債新增限額，貨幣信貸政策寬鬆積極。考慮到今年政府面臨換屆，兩會政府工作報告僅簡單闡述了今年的政策定調和工作重點，新一屆政府在上臺之後可能會出臺更多具體的政策支持。

該行認為政策性銀行對基建投資的信貸支持還有進一步擴大的空間，維持2023年GDP增速5.4%的預測不變，主要由消費大幅復蘇和房地產活動拖累減弱所推動，而基建和製造業投資同比增速可 能從2022年較高水準有所放緩，全球經濟下行週期之下出口可能按年下跌。