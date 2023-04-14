摩根資產看好互聯網股　大股東減持屬市場雜音 　關鍵是盈利前景

阿里巴巴（9988）及騰訊（700）兩大科技股，面臨大股東減持股權壓力，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，仍然對中資互聯網股持正面看法，認為現時市場關注大股東減持屬雜音（noise)， 笑指「互聯網股去年都遭到很多小股東減持」。反而指出，真正關鍵的應該是企業的盈利增長前景，中長線保持樂觀，因為中國政府的監管政策最嚴峻時期應已過去，即使未來再有新監管政策出台，亦不會如往年嚴格。

對於中國經濟，他接觸的企業家皆表示，經濟逐步改善，不過仍屬旺丁不旺財。雖然銷售回升，不過企業的加價能力不足，內地整體通脹物價亦屬平穩。現時中國貨幣政策，相對環球多國已經是傾向寬鬆，相信未來再下調存款準備金率及降息的需要不大。至於中國出口方面，3月份出口意外按年錄得14.8%升幅，大幅好過市場預期，並扭轉過去5個月下跌，許長泰認為，出口要維持強勁增長勢頭難度高，因為歐美的需求正逐步減弱。

美國料今年不會減息

美國經濟方面，相信出現衰退風險增加，美國聯儲局的加息周期已踏入尾聲，估計5月份會是今輪加息周期中最後一次加息，幅度料維持0.25厘。不過，由於通脹仍處於高水平，估計美國今年會維持利率於高位，不存在減息的條件。他更指出，市場對今年美國減息的預期過高，當下半年聯儲局堅持不減息，要留心可能觸發的市況波動。

因此，對於今年的投資部署，他建議傾向保守型，投資債券對股票的比例，可由「6:4」進一步提高至「7:3」，維持看好債市，包括國債及優質企業債，相信在美息見頂的前提下，有信心明年的債券價格，會較目前水平更高。