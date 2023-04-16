從管理自己到團隊　三大心法　從Bad Boss到Good Leader｜知薇

和一位投資界頗有資歷的朋友聊天，他直言，自己業務能力強，但不願意帶團隊。儘管老闆每隔一段時間就敦促他帶幾個人，他都以太忙為由婉拒。

因此，朋友投資成績斐然，升職卻極慢，始終升到一定級別，如果不帶團隊只靠自己，就撞到職場天花板了。終於，今年朋友終於答應老闆，帶一個年輕人試試先，無奈一點也不享受，覺得無法connect，也不知道該如何激勵下屬，把業績做起來。

的確，從管理好自己和自己業績，就能升職加薪的junior，慢慢增加經驗資歷，轉型為要管理其他人和其他人業績的中高層，要想做得好，不能只靠年資和靠天收，是需要特定的理念、技巧和訓練的。

可悲的是，學校沒有教這門課，而且真正的好上司不多，大概率自己後生時在職場摸爬滾打，遇到boss遠多過leader，而且bad bosses還真不少。言傳身教、有樣學樣、經歷痛苦後的年輕人，有如「媳婦熬成婆」，自己成了管理層，就不由自主地把「壞婆婆」的手勢，拿來對待自己的下屬，還自以為是的覺得老闆都是這樣壓榨員工。

知薇有幸經歷過不少各式各樣的上司，極stuck痛苦過、也極快成長和快樂過，痛定思痛，更理解了下屬不要什麼老闆、喜歡什麼老闆，如何給出員工的需要，大家齊齊win-win。總結起來，無非是三點：人、方向、錢。聽起來或許有點俗，但話糙理不糙。

1. 人：與員工充分溝通鏈接，先理解每個人需要什麼、厭惡什麼，再找到方式渠道，去meet需要和避免厭惡。知薇經歷的第一個好上司，在業績考核時，很走心的問我人生信念准則是什麼、對我事業選擇影響最大的事件和因素是什麼，這種coaching的方法令知薇很感動，在深層次的溝通理解下，建立起的信任，令我和上司工作時，合作無間、水到渠成。

2. 方向：在建立了信任基礎上，上司要瞭解員工在事業上的長期目標是什麼、如何分解成短期小目標，並且，在上司對行業和公司大方向的把握下，能進一步與員工把他的大目標轉化成可行的業績指標，再在工作中給予和創造機會，鼓勵和協助員工達成業績。記得在那位好老闆指引下，知薇因為每個業績目標都來自內心所想，幹勁十足，在他領導下那幾年的成長突飛猛進、前所未有。

3. 錢：「錢」不僅代表報酬，也是職位和權利。好的老闆，對業績好的員工，一定不會吝惜給予各種認可，包括升職加薪和賦權。記得知薇遇到的另一位職場貴人，儘管與她做事要求高壓力大，但她對於用心做好工作的下屬，都會幫他們爭取工資和花紅之外的額外特別獎金，而提醒和支持員工突破舒適圈和爭取早日升職和擔重任，更自不待言。這種主動為員工出頭的行動，帶給下屬的絕不僅僅是物質和權利，而是一種愛才惜才的認可和鼓勵。在她手下做事，遇到辛苦困難，想到老闆如此照顧，就充滿了動力和希望，效率和成績都事半功倍。

如此這般，當你與下屬有相互理解和信任，能指引發展方向和提供發揮機會，又能用物質和職權認可成績，這樣的上司就是每個打工人的「夢中貴人」。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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