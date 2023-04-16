消費券｜陳茂波：即時注入200億元消費力　相當於單月零售額六成

財政司司長陳茂波在今日（16日）發表網誌指，今天是派發新一期電子消費券的日子，為市場即時注入約200億元的消費力，相當於本港單月零售額的約六成，將為零售及餐飲等行業刺激實質需求、帶來更樂觀的氣氛。



他又提到，在《財政預算案》公布的「開心香港」活動也即將啟動，隨後會有一系列以特色美食和開心玩樂為主題的市集和嘉年華，希望能為社會帶來更多笑臉和正能量，並為經濟增添更多積極正面的氣氛。

昨天（15日）是全民國家安全教育日，陳茂波提到國務院港澳辦主任夏寶龍昨在演講中強調，香港的穩定局面來之極為不易，必須加倍珍惜，繁榮穩定的香港對大家都有利。

至於中聯辦主任鄭雁雄亦指，香港正處由治及興新階段的關鍵期，必須清醒認識到「治」的局面還未鞏固，要嚴防反中亂港勢力死灰復燃；同時也要把握好「興」的緊迫性，激發增長動能，特別是當前中國式現代化發展正昂首闊步向前，正正可讓香港進一步發揮好「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和功能。

陳茂波續指，中央的堅實支持和《香港國安法》的實施，讓香港回復安全穩定，國家經濟的持續穩步發展、科技創新不斷突破，加上香港自身的不懈努力，讓外商對在香港投資更具信心和更趨樂觀，本地不少企業亦正積極考慮擴充營運，冀捕捉經濟穩步復蘇和香港新發展格局下的新機遇。