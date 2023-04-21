本港3月基本通脹率為1.7%　食品價格下跌

政府統計處（統計處）今日（21日）公布今年3月的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較1月份及2月份合計的平均升幅（2.1%）為低。



將3月份的按年升幅與1月份及2月份合計的平均升幅作比較可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現而令價格波動的影響。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為1.7%，低於1月份及2月份合計的平均升幅（2.1%）。按年升幅放緩主要是由於基本食品價格下跌。

綜合消費物價指數在3月份的按年升幅（1.7%）與2月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅亦為1.7%，與2月份的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升19.9%）、煙酒（上升18.7%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升4.5%）、交通（上升2.8%）、雜項服務（上升2.7%），以及雜項物品（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在3月份錄得按年跌幅的類別為基本食品（下跌2.8%）、耐用物品（下跌2.8%），以及住屋（下跌0.2%）。

政府料通脹壓力整體上或逐漸上升

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由首兩個月合計的2.1%回落至3月份的1.7%，原因是在去年由疫情導致的供應干擾造成的高比較基數下，基本食品價格轉為按年下跌。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格進一步明顯上升。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，政府指，本地成本壓力或會隨着經濟情況改善而增加，同時外圍價格壓力在一段時間內料會維持顯著。通脹壓力整體上可能會逐漸上升，但短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。