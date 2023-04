「去美元」談何容易　人民幣國際化之路漫漫長｜伽羅華

美國財長耶倫擔心,美國對俄羅斯和其他國家實施經濟制裁,可能危及美元的主導地位,為最近熱炒的「去美元」議題添上一些談資,然而,在一些國家不斷倡議彼此間貿易可以本幣結算,甚至只是一紙以人民幣結算的油品交易,都昇華到美元霸權受到動搖的境地,但市場數據反映的卻是另一番景象。

每當金融局勢動盪不休,美元在全球支付佔比便會攀升。據金融電信協會(SWIFT)今年1月數據,美元佔45.4%,歐元受俄烏戰爭影響,佔比降至33.34%,美元佔比罕有地與第二位的歐元拉開超過10個百分點差距,第三的英鎊及第四的日圓分別4.46%及4.26%,人民幣與港元則分別排第八及第九,分別是1.33%及0.83%。

美國對別國經濟制裁,加上美國區域銀行爆煲,導致部分國家尋求替代美元方案,這本身無可厚非,在便利國際貿易上亦有實際需要,但將「去美元化」視為美元主導地位受到動搖,那可能開心得太早,耶倫預警美元危機是職責所在,但最新數據顯示,與美元抗衡的歐元已經受到戰爭的直接衝擊,在各國貨幣政策收緊下,「美元荒」倒成為去美元的真正推手,既然大家都無美元交收,可以美元報價,實際結算是本幣,但這種操作沒有削弱美元定價的影響力。

美元在全球支付佔比便會攀升。據金融電信協會今年1月數據,美元佔45.4%。(Reuters)

中國本幣結算只針對貿易逆差國家

中國近年積極在對外貿易實現本幣結算,目前已達成本幣結算協議的約有十個國家,包括巴西、越南、寮國、俄羅斯、印尼、沙特及澳洲等,沙特與澳洲屬部分本幣結算,規模不大。

根據去年貿易數字,中國對9個國家錄得貿易逆差,意思是中國與這些國家做生意,要流失外匯,分別是日本(115億美元)、印尼(65億美元)、台灣(1,566億美元)、澳洲(633億美元)、俄羅斯(381億美元)、巴西(483億美元)、南韓(370億美元)、南非(557.57億美元)及沙特(110億美元)。

兩份名單有不少重複,包括有巴西、俄羅斯、澳洲、印尼、及沙特,中國與這些國家進行貿易會錄得逆差,自然希望這些國家收取人民幣,對日本、南韓及台灣進口的產品因為難有替代,特別是台灣晶片,與這些國家談本幣結算貿易談何容易。

人民幣倚重美元背書 香港成為兌換唯一基地

與其他金磗貨幣比較,巴西及南非因出現惡性通脹,導致貨幣匯價疲弱,俄羅斯受到歐美制裁,不敢用太多美元和歐元,印度與中國交惡,最近與俄羅斯進行能源商品交易,寧願挺而走險使用美元,放棄人民幣,已經反映金磗國家希望推廣本幣結算之路非常遙遠,而且,人民幣在國際叫座力亦較其他金磗國高,就算與這些國家有貿易順差,中國也寧願收取美元及歐元。

中國對外力推人民幣國際化,靠的是與美元與歐元的背書,就是它有足夠外匯兌換回你手上人民幣資產,中國外儲維持在3萬億美元水平多年,雖然扣除外債可能只剩幾千億美元,但其經濟及創匯實力已較很多國家優勝,加上香港建立的離岸人民幣市場,能夠提供兌換人民幣的功能。可以這樣說,當人民幣國際化仍然遙不可及時,香港便成為人民幣實現部分國際化的唯一基地,在其他地方不能自由兌換,但在香港可以實現一定兌換功能。

由於港美息差保持2至3厘差距,港匯不時衝擊7.85港元兌1美元弱方兌換保證,本港銀行體系總結餘最新將跌至492.3億港元,創金融海嘯後新低。金管局指出,銀行體系總結餘是貨幣基礎一個組成部份,總結餘水平不會影響聯匯制度有效運作。

中國對外力推人民幣國際化,靠的是與美元與歐元的背書。(Getty)

聯匯風險主要是政治因素 結餘歸零屬心理關口

銀行結餘「歸零」只是一個心理關口,香港貨幣組成部分不止是銀行結餘這部分,相信金管局會在接近零時會作出捍衛,而且美息極可能今年見頂,即使港息上調以緩慢資金外流,港息最多升至4厘水平,對聯匯衝擊並不明顯。

聯匯制度可以賭場作為例子,一班賭客入場拿真錢(美元)換籌碼(港元)賭博,當盡興一番後換回籌碼離場,賭場不夠籌碼,但經營這麼多年總還有些儲備應付吧,再不夠也可以舉債或大股東墊資,大前提是賭場仍然有賭客光顧。

眾所周知,聯匯最大危機不是資金外流,資金自由進出是金融常態,反而政治因素才是令聯匯瓦解的風險。隨着中國與俄羅斯走得太近,中西方關係幾已到達劍拔弩張地步,有可能讓香港遭到制裁,就算制裁不會立時到達俄羅斯的級數,只是十多萬億元市值的私樓遭到拋售及走資,便足夠喝上一壺。

一旦港元脫勾,首當其衝的是離岸人民幣市場崩盤,因為人民幣與港元的價值都是因為綑綁美元(或歐元)而存在,兩者唇亡齒寒。在這種情況下,除非中國能夠人民幣國際化,或是退而求其次,能夠生產無可替代的產品或是建立以人民幣計價、具一定規模的資產市場,例如供國際投資者買入的人民幣金融資產,否則其他國家與中國貿易很難接受大量不能兌換的人民幣,理由是難為手上人民幣資金尋求出路。

重溫星艦Spock經典對白 勇踏前人未至之境

順帶一提,馬斯克旗下SpaceX史上最大的星艦Starship試射,足以在人類宇航歷史上大書一筆,雖然火箭升空4分鐘後於大氣層爆炸,令發射過程稍稍不完美,但收集的數據應該可以為未來載人的試射提供更大飛行保障。

馬斯克為了圓其火星旅行之夢,成功制造一隻載重150噸的星艦巨獸,上年紀的人或許對一套傳奇科幻電影Star Trek有些印象,若重拍這套片,馬斯克應該可以粉墨登場,扮演戲裏聯邦星艦科學官Spock的角色,由他重複Spock的經典對白:boldly go where no one has gone before(勇踏前人未至之境)。

【財經專欄】大盤漫談.伽羅華

資深財經傳媒人,多年來見證金融市場蛻變,在即食資訊年代,堅持深入調研和理性分析,現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。