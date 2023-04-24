本港失業率跌至3.1%　政府指經濟續恢復　料勞工市場進一步改善

政府統計處今日（24日）發表的最新勞動人口統計數字（今年1至3月的臨時數字），經季節性調整的失業率由去年12月至今年2月的3.3%下跌至今年1月至3月的3.1%。就業不足率亦由去年12月至今年2月的1.3%下跌至今年1月至3月的1.2%。



與去年12月至今年2月比較，在今年1至3月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，以及批發業有相對明顯的下跌。就業不足率方面，下跌主要見於批發業。

總就業人數由去年12月至今年2月的3,650,200人，上升至今年1月至3月的3,654,100人，增加約3,900人。同期的總勞動人口亦由3,766,000人上升至3,769,200人，增加約3,200人。

就業不足人數減少1200人

失業人數（不經季節性調整）由去年12月至今年2月的115,700人下跌至今年1月至3月的115,100人，減少約600人。同期的就業不足人數亦由47,900人下跌至46,700人，減少約1,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「勞工市場繼續改善。今年1至3月經季節性調整的失業率較去年12月至今年2月下跌0.2個百分點至3.1%，就業不足率亦跌0.1個百分點至1.2%。總就業人數增加3,900人至3,654,100人。失業人數減少600人至115,100人。」

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年1至3月較上一個3個月期間下跌0.1個百分點至4.2%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.1個百分點至3.8%，餐飲服務活動業的失業率在過去大約一年持續下跌後微升0.1個百分點至4.9%。其他行業的失業率變動不一。一些行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和批發業。其餘的行業的失業率則維持不變或輕微上升。

展望未來，孫玉菡說：「隨着本地經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善。本月開始發放的新一輪消費券亦將有幫助。」

大新料失業率將降至3%

就本港最新失業數據，大新銀行經濟研究及投資策略部：香港失業率降至三年半新低。1至3月平均失業率為3.1%，按月回落0.2個百分點，好過市場及我們預期的3.2%。總勞動人口按月增加3,200人至376.9萬，終止連續第四個月回落趨勢，不過較疫情前，即2020年1月仍少約19萬人，就業人口亦回升3,900人。

該行指出主要行業失業率繼續回落，其中零售、住宿及膳食服務失業率下跌0.1個百分點至4.2%，為2019年中社會事件爆發初期以來最低，或反映通關後本地零售業人手需求繼續增加；部分行業失業率亦有較明顯的跌幅，樓房裝飾、修葺及保養業和批發業等；而專業及商用服務業和金融業等的失業率則輕微回升。

該行認為，香港全面恢復通關，旅客人數繼續回升，經濟活動亦繼續復常，支持失業率繼續回落，短期內料降至3%左右。不過，不少行業的失業率下降與就業人數回升的步伐不一，部分行業或開始出現人手不足情況。