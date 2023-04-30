職場黑暗生態　上司霸凌無處伸冤　去還是留︱知薇

週五晚，放工回家路上，遇到好友Nana，她哭喪著臉，知薇一問就理，她悲傷里帶著憤怒跟我訴說最近的發生。原來，她追隨了一段時間、建立良好信任和默契的老闆離職了，這打擊本已不小，更慘的是她的新老闆，是公司出名的「bully」（職場霸凌者），據說是不分場合「一言不合就開罵」，尤其會用惡劣的言語和態度對待下屬。

知薇好奇，如果問題這麼嚴重，難道沒有人向人力資源或是更上級的上司反映嗎？Nana更喪氣了，她和團隊沒人敢出聲，因為他們發現這個bully的上司也是個bully，而且分析認為由於公司發展階段和戰略需求，可預見的未來公司高層都不會換血。

既然如此，向上反映投訴也很難解決問題，那留給員工唯一的問題就是：去還是留？選擇去就是「用腳投票」，選擇留就是決定隱忍。

不幸的是，這個世界有太多公司為了所謂戰略，選擇犧牲每天實實在在生產創造的員工的福祉，這個世界也有太多個人能力或許不錯卻完全不合格的上司。

一間公司的最大潛力，或許有賴屈指可數的幾位有遠見、人脈和資源的大佬；但一間公司的弱點死穴，如同木桶，受制於最短的那塊木板，即往往來自基層員工的不穩定，無論是專業能力還是精神狀態。試問，每日在上司霸凌下求生存的員工，如何維持健康狀態？更勿論發揮能力了！若只是少數團隊受影響那還好，若在公司形成霸凌風氣而沒有後果（甚至反而步步高昇），那水深火熱里的員工若不反抗，總有一日也會走的。

知薇的一位職場前輩曾告誡：管理者獲得的不是權利，而是服務的責任。管理要從尊重開始，不是擺架子高高在上。員工不會聽你說什麼，只會看你做了什麼。

期待職場少些霸凌，多些尊重和專業。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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