香港首季GDP增長2.7%　終止四連跌　內需增加成動力

政府統計處今日（2日）發布今年首季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，首季本地生產總值較上年同期實質上升2.7%，而2022年第四季則下跌4.1%。本地生產總值在今年首季錄得升幅，主要是由於內部需求明顯增加。



經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年年第一季較2022年第四季實質上升5.3%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年首季按年實質上升12.5%，較2022年第四季1.7%的升幅明顯加快。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼2022年第四季上升9.1%後，在2023年第一季與上年同期比較實質上升0.5%。

貨品出口跌18.7%

本地固定資本形成總額在2023年第一季與上年同期比較實質上升5.8%，而2022年第四季則下跌8.9%。

按國民經濟核算定義計算的貨品出口總額，繼2022年第四季下跌24.9%後，在2023年第一季與上年同期比較錄得18.7%的實質跌幅。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在2023年第一季實質下跌14.5%，而2022年第四季的跌幅為22.9%。

服務輸出在2023年第一季與上年同期比較實質顯著上升16.9%，而2022年第四季的升幅為0.6%。服務輸入繼2022年第四季上升1.2%後，在2023年第一季實質上升20.6%。

上月底（30日）有不少遊行團訪港，有旅行團到位於土瓜灣的嘉樂軒用餐。（林靄儀攝）

政府：旅遊業和本地需求將續成經濟增長主要動力

政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，香港經濟在2023年第一季明顯改善。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2023年第一季按年增長2.7%，終止先前連續四個季度的跌勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值大升5.3%。

政府指，按主要開支組成部分分析，整體貨物出口在外圍環境疲弱下按年進一步大跌。受惠於與內地和世界其他地方恢復正常往來，服務輸出明顯擴張。本地方面，隨着香港和內地的防疫措施取消，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長。在經濟前景改善下，整體投資開支轉跌為升。

展望未來，政府指，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善，以及新一輪消費券的發放，將為私人消費提供額外支持。另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。