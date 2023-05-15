互換通北向交易正式啟動　歐冠昇：推動人民幣國際化進程

香港與內地互聯互通合作機制拓展至利率衍生品交易，「互換通」北向交易今日正式啟動，為「債券通」參與者提供有效管理內地利率風險渠道。港交所行政總裁歐冠昇在開幕儀式上表示，新機制屬於一個具開創性的投資工具，是全球唯一一個可以讓國際投資者以自己的交易和結算習慣投資中國內地銀行間利率互換市場的渠道，幫助國際投資者控制投資內地債市的利率風險，豐富了他們的投資策略。同時，憑藉本港國際金融中心的地位，推動人民幣國際化的進程，提高人民幣投資在全球的地位。

中國人民銀行副行長潘功勝表示，人行將持續深化與香港的務實合作，堅定支持香港國際金融中心的建設，穩步推動中國金融市場的改革開放和高質量發展。

人行又指，未來將根據市場發展情況，適時增加投資品種，調整交易和清算額度，優化交易清算安排，為境外投資者提供更加便利高效的風險管理工具。另外，兩地監管當局將結合各方面情況，在風險可控、對等互利的原則下，適時研究擴展至「南向互換通」。



金管局總裁余偉文表示，「互換通」對於提升人民幣債券在國際市場的認受度和投資者的信心具有特殊意義。同時，鞏固香港的國際風險管理中心地位及離岸人民幣樞紐角色。金管局將與兩地監管部門密切關注「北向互換通」的落實情況，按照市場發展和投資者需要，完善提升各項操作安排。

「互換通」啟動後，境外機構投資者可通過機制，參與內地銀行間金融衍生品市場，初期可交易品種為利率互換產品，初期全市場每日交易淨限額為200億元人民幣。