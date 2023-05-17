騰訊業績｜上季Non-IFRS應佔溢利325億元人民幣　增27%　符預期

股王騰訊（0700）公布截至今年3月底止首季業績，期內非國際財務報告準則權益持有人應佔溢利為325.38億元（人民幣‧下同），按年增加27%，符市場預期。收入為1,499.86億元，按年增加11%，市場人士預期為1,456億元。



騰訊上季權益持有人應佔溢利為258.38億元，按年增10%。騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示，正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施，以抓住基礎模型帶來的機會，相信人工智能將會成為業務發展的倍增器。

期內增值業務收入按年增9%至793億元，當中國際市場遊戲收入按年增25%至132億元，排除匯率波動的影響後,增幅為 18%,乃受最近發佈的《勝利女神:妮姬》和《Triple Match 3D》的表現以及《VALORANT》的穩健增長驅動。

本土市場遊戲收入增長本土遊戲收入增6%至351億元，獲益於《王者榮耀》、《地下城與勇士:創新世紀》及《穿越火線手遊》的收入增加，以及最近發佈的《暗區突圍》帶來的增量收入。社交網絡收入增長社交網絡收入增6%至310億元,乃受遊戲內虛擬道具銷售及音樂付費會員服務驅動。

期內廣告業務收入增17%至210億元，得益於視頻號的新增收入來源、小程序中廣告的增加及移動廣告聯盟的復甦。大部分行業的廣告開支同比上升,得益於中國的消費復甦,同時升級後的廣告基礎設施進一步放大了這一效益。大型電子商務平台也增加了廣告開支。

金融科技及企業服務收入增14%至487億元，主要由於中國消費反彈帶來的商業支付活動恢復。企業服務業務的收入於期內恢復同比正增長,得益於部分雲服務的銷售額增加,以及視頻號直播帶貨交易相關的技術服務費首次創收。