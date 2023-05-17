中國4月經濟數據失色　投行削全年GDP預測　巴克萊指就業意外疲弱

中國4月的零售銷售及工業投資等多項經濟數據均遠不及預期，大行認為防疫措施結束帶來的復甦力度不足，下調對今年中國 GDP增長的預期，暫時以巴克萊的看法最淡，將全年GDP預測降至5.3%。



摩根大通經濟學家朱海斌等在報告中表示，將中國全年國內生產總值（GDP）增速預測，從原先的最高預測水平6.4%，下調至5.9%。摩通指出，內地出台消費刺激措施的可能性看起來較低，提醒未來要密切關注政府是否會調整產業政策，恢復民營企業家信心，建立更好的營商環境。

巴克萊降內地全年增長預測至5.3%

另一間下調預測的大行巴克萊指出，現在來看今年5.6%的增速不好實現，所以將新的增長目標設在5.3%，並預計第二季度GDP折合年率將按季增長僅1%。巴克萊認為工業增加值、零售銷售、房地產投資和青年就業等方面意外大幅低於預期，在房地產行業困境加劇的情況下說明需求較為疲軟，並預計中國不會採取激進的寬鬆政策。

不過，部分大行維持今年經濟增長預測，估計內地會為了支持經濟發展，可能加碼刺激措施。渣打認為，中國去年經濟表現不佳，在低基數效應下，2023年經濟更易錄得穩健增長，故維持全年增速預期於5.8%。瑞銀集團及摩根士丹利亦維持全年增長預測於5.7%不變。