市場缺資金　未合適積極進攻　堅守短炒為主｜許繹彬

港股在缺乏方向及資金下曾出現四連跌，由大約21000點附近下調至19600點左右。普遍投資者認為直插19400點的機會遠比升穿20000點為高而忍手觀望，而進取的投資者儘管可能未敢沽空，但亦會在衍生產品市場（如買入熊證、沽期指或買入認沽期權）等，靜待大市下跌而獲利。不過股票市場往往是這樣，又一次應驗「全世界睇淡，必有反彈」的定律，星期二（16日）下午巿場突然傳出上交所將會召開「滬市金融業專題座談會」，討論促進金融業估值提升。消息一出，股皇騰訊（0700）與美團（3690）突然聯手發難，再配合部份近日熱門話題股「中特估」（如內銀、內險及石油股）的助燃下，大市又突然在無聲無色中由跌轉升，由淡靜頓時變得熱鬧，更曾經一度重返20000點以上，但可惜只是「到此一遊」，很快便回落至20000點樓下，後勁不繼。昨天（17日）在人民幣兌美元突然穿7算以下，加上內房及物管股下挫拖累下，大市更將早前的升幅完全消化，再次跌穿19600點，情況再次令人擔憂。

筆者表示，港股在缺乏成交下，衍生產品倉位均有可能左右大市的走勢，更因此而有機會出現單日轉向，正如早兩個交易日，大市在一致看淡的情況下，衍生產品市場的倉位全屬做淡亦屬正常。從歴史記錄來看，往往當倉位一面倒時，均會令大市出現單日反向的情況，這反向亦根本不可以用有走勢或轉勢可言，只是在一面倒傾向持淡倉時，便會承受一個不利消息，遭夾倉的情況。

筆者認為，大市成交量不斷萎縮，夾倉那天只有1,000多億，而翌日成交量就回落至800多億，無以為繼，可見信心依然薄弱。如成交量一直未有增多，仍未可積極進攻，建議投資者視上次低位19500點作支持區，在此水平買入反彈性較強的股份，短炒博反彈，但在低成交下要過20200點的機會相信仍有點難度，因而仍要堅守短炒為主。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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