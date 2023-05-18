阿里上季經調整EBITDA 321億元人民幣　按年增37%

阿里巴巴（9988）公布，截至今年3月止季度業績，上季營收2,082億元（人民幣‧下同），按年增加2%；調整後EBITDA為321.2億元，同比增長37%。



期內經營溢利為152.4億元，按年跌9%。經調整除稅﹑息﹑攤銷前溢利（EBITA）252.8億元，按年增加60%。

阿里於季內股東應佔溢利為235.16億元，non-GAAP淨利潤為273.75億元，按年增加38%。

中國商業業務收入1361億元

期內中國商業業務收入為1,360.73億元，經調整EBITA為384.87億元，國際商業業務收入為185.41億元，經調整LBITA為23.3億元，本地生活服務收入125.49億元，經調整LBITA為41.53億元。菜鳥業務收入136.19億元，經調整LBITA為3.19億元。

公司又指出，季內雲業務收入185.82億元，經調整EBITA為3.85億元；數字媒體及娛樂業務收入為82.73億元，經調整EBITA為11.02億元。創新業務及其他錄得收入5.63億元，經調整LBITA為18.3億元。

阿里巴巴主席張勇指出，向股東分派雲智能集團以實現分拆（阿里足跡官網）

張勇﹕向股東分派雲智能集團實現分拆

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇說：「全球局勢日益複雜，我們主動實施組織變革，給予業務更大獨立性以增強其競爭力，滿足不同客戶持續變化的需求，捕捉新市場機遇。我們採取具體措施以釋放業務價值，並欣然宣佈阿里巴巴集團董事會批准通過向股東分配股息的方式，實現雲智能集團的分拆，尋求成為一家獨立上市公司。」

阿里巴巴集團首席財務官徐宏說：「我們在阿里巴巴集團董事會層面設立資本管理委員會，負責全面的資本管理籌劃，提升股東價值。阿里巴巴致力通過強勁的資本配置框架來持續提升股東回報。我們高興地分享，集團董事會已批准阿里國際數字商業尋求對外融資、菜鳥探索上市流程，以及盒馬實施上市計劃。」